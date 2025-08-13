Bakan Ersoy: Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolarlık turizm gelirine emin adımlarla ilerliyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kabine Toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız da dile getirdi, 2025'in ilk 6 ayında neredeyse 26 milyar dolarlık turizm gelirini ülkemize kazandırdık. İlk 6 ay açısından baktığımızda tüm zamanların gelir rekorunu kırmış durumdayız. 2025 yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolarlık turizm gelirine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret için Şırnak'a geldi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Birol Ekici, Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkan Vekili İdris Yetik ve kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Ersoy, Şırnak Valiliği'ne geçerek şeref defterini imzaladı, Vali Birol Ekici ile bir süre görüştü. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, turizm alanındaki rekabetin artık şehirler arasında da yoğun görüldüğünü ifade ederek, "Katıldığım birçok toplantıda ifade ediyorum. Artık dünyada turizm alanında sadece ülkeler arasında bir yarış yaşanmıyor. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla turizmde rekabetin en yoğun görüldüğü alanlardan biri şehirler arasında yaşanan rekabettir. Bugün dünyanın en önemli şehirleri turizm pastasından daha fazla pay alabilmek adına birbirleriyle rekabet ederek, bir adım öne geçme yarışına girmiş durumdalar. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler de şehirlerimizi bu rekabete hazırlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizm alanında büyük devrimler gerçekleştirdik. Çağın şartlarına ve zamanın ruhuna uygun, yeni bir turizm paradigmasını inşa ettik. Turizmi çeşitlendirerek şehirlerimizin dünya kentleriyle olan yarışında fark yaratması için özgün çalışmaları hayata geçirdik" dedi.

'2025'İN İLK 6 AYINDA NEREDEYSE 26 MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİNİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK'

Yılın ilk 6 ayında 26 milyar dolar olan turizm gelirinin, yıl sonunda 64 milyon dolar olarak hedeflendiğini belirten Bakan Ersoy "Türkiye'de artık turizm dendiğinde akla sadece plajlar gelmiyor. Bunun yanında; kış turizmi, kültür, yayla, inanç, spor, sağlık ve gastronomi başta olmak üzere daha birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Bugün dünya genelindeki turizm hareketliliğini incelediğimizde seyahatlerin yüzde 40'nın kültür turizmi odaklı olduğunu göz önünde bulundurursak yürüttüğümüz çalışmaların ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bunun yanında dünyanın dört bir tarafından, 200'e yakın ülkede bir yandan Türkiye'yi diğer yandan da şehirlerimizi tanıtıyoruz. Dünyanın en etkili, en çok takip edilen mecralarında Türkiye ile ilgili bir tanıtıma denk gelmemek artık neredeyse imkansızdır. İşte bu çalışmalar neticesinde bugün ülkemiz turizm alanındaki bu büyük başarılara imza atan bir konuma erişmiştir. Ulaşılan başarı grafiği de ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun bir göstergesi. Kabine Toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız da dile getirdi, 2025'in ilk 6 ayında neredeyse 26 milyar dolarlık turizm gelirini ülkemize kazandırdık. İlk 6 ay açısından baktığımızda tüm zamanların gelir rekorunu kırmış durumdayız. 2025 yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolarlık turizm gelirine emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi biz istiyoruz ki böylesine güçlü bir potansiyele sahip olan Şırnak'ta bahsettiğim bu turizm yarışından ve gelirinden hak ettiği payı alabilsin. Farklı coğrafyalardan insanlar gelip Şırnak'taki tarihi ve kültürel mirası yerinde görsün. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim, Şırnak'a daha fazla turist gelmesi, Şırnaklı esnafımızın daha fazla kazanması, Şırnaklı gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi adına bize düşen görev, bu potansiyeli etkin ve doğru bir şekilde yönetmektir" diye konuştu.

'YENİ SÜREÇ, ŞEHİRLERİMİZİN POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇMESİ ADINA ÇOK BÜYÜK FIRSAT'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan sürecin, şehirlerin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi adına büyük fırsat olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Biz, bu eşsiz coğrafyanın doğal ve kültürel zenginlikleriyle anılması gerektiğine inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde Şırnak'a daha fazla turist gelmesi, şehrimize daha fazla yatırım yapılması, refahın artması için yerel dinamiklerle el ele vererek gereken adımları atacağız. Bizim bu adımları atabilmemiz için ortamı sağlayacak tarihi bir adımsa geçtiğimiz aylarda atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan yeni süreç Şırnak ve bölgedeki diğer şehirlerimizin potansiyelinin harekete geçmesi adına çok büyük bir fırsat sunmaktadır. İnşallah şehirlerimize huzur getirecek, barışı güçlendirecek bu sürece hep birlikte katkı sağlayarak Şırnak'a olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz."

'MEYDANLARDA BARIŞ TÜRKÜLERİ SÖYLENSİN İSTİYORUZ'

Bakan Ersoy, "Biz Şırnak'ın meydanlarında barış türküleri söylensin, kardeşliğimiz güçlensin, halaylar çekilsin, sokaklarda müzik sesleri yükselsin, Şırnaklı kardeşlerimiz huzur içinde bir yaşam sürsün istiyoruz. Bu çerçevede dünyanın en özel festivallerinden biri olan Kültür Yolu Festivallerimiz kapsamında, Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa'da da geniş çaplı etkinlikler düzenlerken, şimdi de bildiğiniz gibi bu şenliklere bir yenisini daha ekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Şırnak, Hakkari, Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de çok kıymetli sanatçılarımızın katılımıyla 'Bir Anadolu Şenliği' düzenliyoruz. Türkiye'nin çok kıymetli sanatçılarının katılacağı konserlerin yanında Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz de elindeki tüm imkanlarıyla Şırnak'taki şenliklerde yer alacak. Bu sayede başta Şırnak olmak üzere bölgedeki şehirlerimizin kültür ve sanatla iç içe olmasına katkı sunarken bir yandan da tanıtımına da ciddi bir katkı sağlanmış olacak. Şenliklerimizin şimdiden bölge halkına hayırlı olmasını diliyor ve hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum. Biz sanatın, müziğin, sinemanın, şiirin ve birlikte söylediğimiz türkülerin hayatı güzelleştiren, barışı ve kardeşliği güçlendiren bir etkisi olduğuna her zaman inandık. Bundan sonra da inanmaya, bir olmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye, ülkemizin daha aydınlık ve daha güçlü yarınlarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kültür ve sanat çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.