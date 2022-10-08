- Bakan Ersoy stardı verdi, festival başladı

Diyarbakır terörle değil, festival ile anılmaya başladı

DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali startı verilerek, sokak sokak festival etkinlikleri başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur Kültür Yolu Festivalinin stardını verdi. Foto maraton etkinliğinde konuşan Bakan Ersoy, festivalin 5 ilde gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Ersoy, "Bu kültür yolu festivalleri, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'yle başladı. Sonrasında bakanlık olarak bunu Anadolu'ya yayma kararı aldık. 5 ilimize çıkarttık sayıyı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Başkent Kültür Yolu Festivali'yle devam etmişti. Bu yıl Çanakkale'yle başladık. Çanakkale'yi, Konya Mistik Müzik Festivali izledi. Hemen 1 Ekim'de Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri başladı. Ama şimdi Doğu'nun göz bebeği Diyarbakır'dayız. Sur Kültür Yolu Festivali'yle beraberiz. Bunun startını da bugün bu vesileyle vermiş oluyoruz. Bu sene 5, ama önümüzdeki sene il sayısını 10'a çıkarıyoruz. 5 tane daha ilave şehrimiz geliyor. Şu ana kadar 3 tanesi kesinleşti. Önümüzdeki nisan ayında Adana Karnavalının portakal çiçeği karnavalını festivalimize alıyoruz. İzmir'de Efes Kültür Yolu Festivali'ne yine nisan ayında yapıyoruz. Orada biliyorsunuz Alsancak tekel fabrikası var, o fabrikanın restorasyon ve renovasyon çalışmaları mart sonuna kadar tamamlıyoruz. Etkinlik alanlarımızı oluşturmuş oluyoruz. Yine eylül ayında Gaziantep Gastro Festivali vardı, onu kültür yolu festivali halinde himayemize alıyoruz. Gaziantep Kültür Yolu Festivali olarak eylül ayında onu da katmış oluyoruz. 2 tane daha şehrimizi katacağız. Bir tanesi muhtemelen Akdeniz Bölgesi, bir tanesi Trabzon olacak. Çünkü önceliğimiz nedir, 7 bölgeye festivalleri yaymak. Sonrasında büyükşehirlerimize yaymak ve öyle yavaş yavaş Anadolu'ya yaymak. Bu sene 5 çıktık. Önümüzdeki sene on ile çıkacağız. Her sene bu sayıyı arttırarak bütün illere ulaşmış olacağız. Şimdi ben bu festivallerin en heyecanlı bölümlerinden birini sizin foto maratonu uyguluyorum. Çünkü foto maraton, hem kendisi çok güzel fotoğraflar üretip sosyal medya üzerinden yayılmasını sağlıyor. Hem de kendileri çok güzel fotoğraflar veriyorlar. Dışarıdan da yöre halkı sizi çok güzel fotoğraflıyor. Yani aslında şehrin süsleri oluyorsunuz. Hareketli süsleri oluyorsunuz. O açıdan da biz çok önem veriyoruz foto maratona" dedi.

Bakan Ersoy festivalin ilk günü Siyah Beyaz Diyarbakır Fotoğraf Sergisi, Diyarbakır Kazı İzleri Sergi, İç Kale Arkeoloji Müzesi, Türkiye Jokey Kulübü Resim Sergisi, İç Kale Saint George Kilisesi, Refik Anadol Rönesans Dreams Dijital Enstalasyon, İç Kale Saint George Kilisesi, Diyarbakır Arkeolojik ve İslami Eserler Sergisi, İç Kale İslami Eserler ve Tematik Sergileme Binası, FotoMaraton Diyarbakır Açılışı, İç Kale Meydanı kortej yürüyüşü Devrim Erbil Teknikler ve Renkler Sergisi, Keçi Burcu Gökyüzü Gündüz Gözlemleri Etkinliği, Keçi Burcu Terası, esnaf ziyareti, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Diyarbakır Uleması ve Eserleri Sergisi, Ulu Cami-Mesudiye Medresesi Fatih Çıtlak ile Okuma Dersleri -Devran Gösterisi, 4 Ayaklı Minare'ye ziyaretlerde bulundu. Bakan Ersoy'un festival dahilinde akşam saatlerinde düzenlenecek konsere katılması bekleniyor.