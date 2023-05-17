KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık edip, son durum ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Ersoy, daha sonra Teknokent yerleşkesindeki konteyner kent alanında incelemelerde bulunup, depremzedelerle sohbet edip, sorun ve talepleri dinledi.