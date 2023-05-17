Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bakan Ersoy, Malatya'da

Bakan Ersoy, Malatya'da

Politika Haberleri

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık edip, son durum ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Ersoy, daha sonra Teknokent yerleşkesindeki konteyner kent alanında incelemelerde bulunup, depremzedelerle sohbet edip, sorun ve talepleri dinledi.


Malatya Seçim Sonuçları
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Malatya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Mehmet Nuri Ersoy Kahramanmaraş Malatya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title