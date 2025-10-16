Bakan Ersoy: Halk kütüphanelerimizi çok işlevli merkezler haline getiriyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gençlerimizin kültür ve sanat dünyasına dahil olmaları için müzeleri, kütüphaneleri, sanat merkezlerini, sergi ve sinema salonlarını, kütüphaneleri daha da yaygınlaştıracağız. Halk kütüphanelerimizi her yaştan kullanıcıya hitap eden çok işlevli merkezler haline getiriyoruz" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Ersoy'a AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler eşlik etti. Burada Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Ersoy, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayarak, Vali Yılmaz Şimşek'ten kentle ilgili bilgi aldı. Daha sonra Sivas Belediyesi'ne geçen Bakan Ersoy, Belediye Başkanı Adem Uzun'u ziyaret etti. Ardından AK Parti Teşkilatını ziyaret eden Bakan Ersoy, yapımı tamamlanan Numan Efendi Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Bakan Ersoy köklü bir geçmişe sahip, Anadolu'nun kalbinde medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta, çocuklar ve yarınlar için değerli kültür hizmetlerinin açılışı vesilesiyle bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sivas, tarih boyunca ilim, sanat ve fikir insanlarıyla öne çıkmış, her dönemde kültürün taşıyıcısı olmuş bir şehirdir. İlim tahsili için ilk medreselerin kurulduğu şehirlerden biri Sivas'tır. Gök Medrese, Buruciye Medresesi ve Çifte Minareli Medreseler medeniyetimizin en kıymetli eserleri arasında yer almaktadır. Hem tarih boyunca yetiştirdiği ilim insanları hem mimari özellikleri hem de bulundukları şehre ve bölgeye kattığı değer itibariyle müstesna yere sahip bu yapılar bugün bizim için de ayrı bir önem arz etmektedir. Bu sebeple biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tarihimize ve kültürümüze ait eserleri sadece geçmişte inşa edilen yapılar olarak değil aynı zamanda bugünümüzü ve geleceğimizi de aydınlatan merkezler olarak görüyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Sivas Numan Efendi Halk Kütüphanesi de geçmişin güçlü mirasını geleceğe taşımak adına atılmış önemli bir adımdır. Bakanlık olarak, bu kadim mirası geleceğe taşımak, bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve her yaştan vatandaşımızı kütüphanelerle buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçmişte Sanayi Mektebi olarak kullanılan bu tescilli yapı, Bakanlığımız tarafından yürütülen itinalı çalışmalar sonrasında Sivas Numan Efendi Halk Kütüphanesi olarak yeniden hizmete kazandırılmıştır. 1483 metrekare alana sahip olan bu son derece özel ve nitelikli yapı, 250 kişilik oturma kapasitesi, 50 kişilik konferans salonu, kent arşivi, multimedya salonu, engelsiz erişim alanı ve eğitim alanlarıyla çok yönlü bir hizmet sunacaktır. Kompakt arşiv sistemiyle birlikte 30 bin kitaplık koleksiyon kapasitesi bulunmaktadır. Bu yönüyle kütüphanemiz, Sivas'ın bilgi ve kültür hayatına uzun yıllar hizmet edecek önemli bir merkez olacaktır. Bugün aynı zamanda, Fevzipaşa Çocuk Kütüphanemiz de hizmete açılıyor. Şeyh Şamil Kültür Merkezi'nde yer alan ve 100 kişilik kapasiteye sahip bu kütüphane çocuklarımızın erken yaşta kitapla tanışmalarını, okuma alışkanlığı kazanmalarını ve hayal güçlerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Masal köşesi, çocuk etkinlik alanları ve 20 bin kitaplık koleksiyonuyla, Sivaslı çocuklarımız için özel bir kütüphane ortamı sunacaktır" dedi.

'KÜTÜPHANELER YAŞAYAN MEKANLARDIR'

Kütüphaneye Sivas'ın değerlerinden, 18'inci yüzyılda yaşamış ve Osmanlı ilim ve kültür tarihinde müstesna bir yere sahip olan Sarı Hatipzade Numan Sabit Efendi'nin adını verdiklerini ifade ederek, "Numan Efendi hem ilmi kimliği hem de vakıf hizmetleriyle Sivas şehrine derin izler bırakmış bir şahsiyettir. Numan Sabit Efendi, 1758-59 yılında Ulu Cami'nin yanındaki konağının yanı başına kendi adıyla anılan bir kütüphane yaptırmıştır. Bu kütüphane, Sivas'ın ilk vakıf kütüphanesi olma özelliğini taşır. Kütüphaneler kitap ve diğer bilgi kaynaklarının muhafaza edildiği yerler olmanın yanında, bilginin yeniden üretildiği, bilginin paylaşıldığı, sanatın ve teknolojinin buluştuğu yaşayan mekanlardır. Biz bu anlayışla, halk kütüphanelerimizi her yaştan kullanıcıya hitap eden çok işlevli merkezler haline getiriyoruz. Hizmete açtığımız yeni kütüphanelerimiz okuma kültürünü geliştirme ve yaygınlaştırmanın yanı sıra bireylere deneyimleme yoluyla öğrenme ve bu şekilde farklı alanlarda üretime katılma imkanları sunuyor. Kütüphaneler iletişim becerileri, üst düzey düşünme ve kültürlerarası beceriler, bilgi okuryazarlığı, matematik ile fen okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, eleştirel düşünme ve problem çözme, dil becerileri, girişimcilik, yaratıcılık, yenilikçilik, verimlilik gibi 21'inci yüzyıl becerilerinin gelişimine de katkıda bulunuyor. Sivas, bu dönüşümün en güzel örneklerinden biridir. Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, Atatürk Çocuk Kütüphanesi, Şarkışla, Gürün ve Kangal kütüphanelerimizle birlikte, bugün açılışını yaptığımız bu yeni kütüphaneler Sivas'ı kültür ve bilginin merkezlerinden biri haline getiriyor" diye konuştu.

'MÜZELERİ, KÜTÜPHANELERİ DAHA DA YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Hayata geçirilen bu çalışmaların sadece fiziki anlamda önem arz eden yatırımlar olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Biz sadece binalara yatırım yapmıyoruz. Bu yatırımlar; aynı zamanda çocuklarımızın hayallerine, gençlerimizin üretkenliğine, toplumumuzun ortak geleceğine yapılan kıymetli yatırımlardır. Bizim temel hedefimiz ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere dilediği gibi ulaşmasını sağlamaktır. Gençlerimizin kültür ve sanat dünyasına dahil olmaları için müzeleri, sanat merkezlerini, sergi ve sinema salonlarını, kütüphaneleri daha da yaygınlaştıracağız. Çocuklarımızı kitapla buluşturmak, zamanlarını kütüphanelerde daha nitelikli geçirmelerini sanatla, edebiyatla, sinemayla, müzikle, düşünceyle temaslarını sağlamak bizi hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor. Bunun için çocuklarımız ve gençlerimizin kültürel kapasitelerinin arttırılmasına dönük yürütülen tüm bu çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından dua edilerek Numan Efendi Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.