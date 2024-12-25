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Bakan Ersoy, Geleneksel El Sanatları Festivali'ni Ziyaret Etti

Bakan Ersoy, Geleneksel El Sanatları Festivali'ni Ziyaret Etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleneksel El Sanatları Festivali'nde sergilenen eserleri inceledi ve sanatçılarla sohbet etti. Sanatçı Mustafa Baştan tarafından filografi sanatıyla yapılmış portresini hediye aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleneksel El Sanatları Festivali'nde sergilenen eserleri inceledi. Sanatçı Mustafa Baştan, Bakan Ersoy'a 300 çivi ve bin metre ip kullanarak 3 günde tamamladığı portresini hediye etti.

Bakan Ersoy, Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel El Sanatları Festivali"nin açılışında 15 sanatçının cam süsleme, çini, keçe, cam sanatı, filografi, kağıt kesme, oya ve geleneksel oyuncak sanatları eserlerinin olduğu sergiyi gezdi. Sanatçılarla sohbet ederek, eserleri hakkında bilgi alan Ersoy'a, sanatçı Mustafa Baştan tarafından filografi sanatıyla yapılmış portresi hediye edildi. Baştan, portreyi 300 çivi ve bin metre ip kullanarak 3 günde tamamladığını söyledi. Sanatçıya teşekkür eden Ersoy, "Her şehirde sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği yaparak, somut olmayan kültür miraslarımızı ve ustalarımızı götürüp, oradaki yeni nesle hem bu sanatlarımızı tanıtmak hem de onları cezbedip bu sanatı yapmaya ikna etmek için önemli bir aktivite ve yöntem olarak görüyoruz. Sayısı daha da artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, 120 bin çivi ile 9 günde yapılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve 124 bin çivi ile 9 günde yapılan Adana Varda Köprüsü'nün silueti eserlerini de inceledi.

"Engelsizlere daha çok eğitim veriyoruz ki, engellilerin neler yapabileceğini görebilsinler"

Festivale katılan cam sanatçısı Ali Rıza Ayaz, İHA muhabirine camı bin 200 derece alevde eriterek camdan takılar, ağaçlar ve çiçek gibi figürler yaptıklarını belirterek, aynı zamanda eğitim verdiklerini söyledi. Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği'nde bu işi yaptığını belirten Ayaz, "Atölye ve mağazamız var. Hem üretim hem de satışını yapıyoruz. Engelli ve engelsiz herkese eğitim veriyoruz. Genelde engelsizler daha çok katılıyor. Engelli olarak engelsizlere daha çok eğitim veriyoruz ki engellilerin neler yapabileceğini görebilsinler" diye konuştu.

"Kendi çabalarımla bu duruma geldim"

Deri işleme ve katı sanatçılığı yapan Murat Ateş de, Bakan Ersoy'un sergiye gelerek bütün sanatçılarla tek tek ilgilenmesinin kendilerini motive ettiğini belirtti. Kendisinin katı sanatçısı olduğunu ifade eden Ateş, "Katı sanatında 27 kişisel sergim var. Bu deri işine ben yeni başladım sayılır. Yaklaşık 10-12 yıldır deri işini yapıyorum. Herhangi kimseden bir ders almadım, bir hocam yok benim. Kimse bana bir şey öğretmedi, deriyi kesmeyi öğretmedi. Ben kendi çabalarımla bu duruma geldim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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