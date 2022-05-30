Bakan Ersoy dünyaca ünlü şarkıcı Buika'nın konserini izledi - Haberler

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Bakan Ersoy dünyaca ünlü şarkıcı Buika'nın konserini izledi

İhlas Haber Ajansı - Politika
Bakan Ersoy dünyaca ünlü şarkıcı Buika'nın konserini izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen ünlü İspanyol şarkıcı Buika'nın konserini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen ünlü İspanyol şarkıcı Buika'nın konserini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'nde ünlü sanatçı Concha Buika sahne aldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ana Salonu'nda gerçekleşen konseri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izledi. Ankaralılar, Flamenko soul ve caz karışımı tarzı parçalarını seslendiren Latin Grammy ödüllü, Ekvator Ginesi asıllı İspanyol şarkıcının konserinde müzik dolu bir gece yaşadı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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