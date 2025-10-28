Haberler

Bakan Ersoy'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayımladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bakan Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Süreçler, hedefler ve sonuçlar, onlara giden yolu açan, sürdüren ve neticelendiren iradeden bağımsız olarak anlaşılamaz. Neden sorusunun cevabı daima nasıl sorusunun cevabını belirlemiştir. Zira nedeni olmayanların nasılı düşünmelerine gerek yoktur. Ondandır ki kurtuluşu bilmeden kuruluşu anlamak, kuruluşun fikri mayasını bilmeden bugünün ve yarının yollarını belirlemek mümkün değildir. Cumhuriyet, Milli Mücadele ile kazandığımız zafere 102 yıl önce konulmuş nihai ad olduğu gibi 102 yıl önce başlayıp devam eden ve edecek olan aralıksız bir mücadelenin, nesilden nesile emanet edilecek daimi bir ülkünün de adıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetten aldıkları güçte Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlediklerini vurgulayan Bakan Ersoy, "Cumhuriyet, barındırdığı şanlı geçmişle daima geleceğe yol alır. Bugün değişen, dönüşen, yeni bir dönemin ve düzenin kapılarını aralayan dünyada Cumhuriyetimizi, milli iradeden aldığımız güç ile ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefine bu bilinçle taşıyor; geçmişin gururunu ve geleceği şekillendirme iradesini barındıran bu bilinçle yolumuzda kararlılıkla ilerliyoruz. Ecdadımızın kanı ve canıyla bina ettiği, 29 Ekim 1923'te ad verip yükselttiği Cumhuriyet sancağını bizler de dünya döndükçe yükseltmeye ve yüceltemeye devam edceğiz" dedi.

Cumhuriyet Bayramını kutlayan Bakan Ersoy, "Başta Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk milletinin varlığı, istiklali ve istikbali yolunda kanını dökmüş, canından geçmiş, ömrünü vakfetmiş cümle geçmişlerimizi, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, saygıyla yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
