Bakan Ersoy, Avrupa tur operatörleriyle bir araya geldi

Türkiye'nin turizmde ana pazarlarda yürütülen çalışmaları, yeni sezon öncesinde daha da yoğunlaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldi. Bakan Ersoy'un Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirdiği temaslarda hem mevcut performansın değerlendirilmesi hem de önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası netleştirildi.

"Almanya ve İngiltere pazarlarında yürüttüğümüz iş birliklerini değerlendirdik"

Türkiye'nin iki operatörün portföyündeki konumunu daha da ileriye taşıyacak iş birliklerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Ersoy, "Avrupa'nın ve Birleşik Krallık'ın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldik. Almanya ve İngiltere pazarlarında yürüttüğümüz iş birliklerini, 2026 yılı hedeflerimizi ve sezonun genel görünümünü kapsamlı şekilde değerlendirdik. Yılın ilk dönemine ilişkin rezervasyon eğilimleri, erken rezervasyon sürecindeki dalgalanmalar ve Paskalya döneminin etkileriyle birlikte sezonun geri kalanına yönelik talep görünümünü ele aldık. Jet2 ile yürüttüğümüz kampanyalar ve ilave aksiyonlar ile Dertour tarafında Almanya başta olmak üzere farklı pazarlarda hayata geçirilen çalışmaların etkilerini değerlendirdik. Türkiye'nin bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileri taşıyacak iş birliklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampanyalar masaya yatırıldı

Bakan Ersoy'un yaptığı görüşmelerde hem Almanya hem de İngiltere pazarında erken sezon verileri, rezervasyon dinamikleri ve talep eğilimleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Mevcut kampanyaların etkisi, yeni dönem bütçe planlamaları ve pazara özel aksiyonlar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Türkiye'nin her iki operatörün portföyündeki güçlü konumunu koruduğu vurgulanırken, yeni iş birlikleri ve stratejik adımlarla bu konumun daha da ileri taşınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Almanya'nın yanı sıra Avusturya, Çekya ve Macaristan'dan da ziyaretçi akışı bekleniyor

Avrupa'nın en önemli turizm gruplarından biri olan Dertour Group ile yürütülen iş birlikleri, Almanya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa pazarlarını kapsayan geniş bir coğrafyada devam ediyor. Grup, Almanya'nın yanı sıra Avusturya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Slovakya gibi pazarlarda Türkiye'ye önemli bir ziyaretçi akışı sağlıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Almanya pazarı ağırlıklı olmak üzere yürütülen reklam kampanyaları ve arz güvenliği desteklerinin Türkiye'nin bu pazardaki güçlü konumunu pekiştirmesi bekleniyor. Mart ayı itibarıyla rezervasyonlarda yeniden artış gözlenirken, yaz sezonuna ilişkin genel görünüm pozitif olarak değerlendiriliyor.

JET2 ile sezona yayılan kampanya süreci

Jet2holidays markasıyla paket tur pazarlarından biri olan Jet2 ile yürütülen çalışmalar, Birleşik Krallık pazarında Türkiye'nin güçlü konumunu destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Jet2'nin uçuş ve konaklamayı entegre eden yapısının Türkiye'ye yönelik talebin sürdürülebilirliğinde kritik rol oynadığı belirtildi. Jet2 tarafından sezonu desteklemek amacıyla ilave kampanya talepleri gündeme gelirken, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından da satış odaklı yeni kampanyaların devreye alınacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı