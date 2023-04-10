Bakan Ersoy: "Artık bir İslam korkusundan değil İslam nefretinden bahsedebiliriz"
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Bakan Ersoy: "Artık bir İslam korkusundan değil İslam nefretinden bahsedebiliriz" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Batı'nın büyük bir bölümü kendisini efendi, karşısındaki toplumları köle olarak konumlandırarak dilediği gibi tanımlama hakkını kendinde görüyor"
Bakan Ersoy: "Artık bir İslam korkusundan değil İslam nefretinden bahsedebiliriz"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
"Batı'nın büyük bir bölümü kendisini efendi, karşısındaki toplumları köle olarak konumlandırarak dilediği gibi tanımlama hakkını kendinde görüyor"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika