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Bakan Ersoy: 'Artık bir İslam korkusundan değil İslam nefretinden bahsedebiliriz'

Bakan Ersoy: "Artık bir İslam korkusundan değil İslam nefretinden bahsedebiliriz"

Politika Haberleri

Bakan Ersoy: "Artık bir İslam korkusundan değil İslam nefretinden bahsedebiliriz" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Batı'nın büyük bir bölümü kendisini efendi, karşısındaki toplumları köle olarak konumlandırarak dilediği gibi tanımlama hakkını kendinde görüyor"

Bakan Ersoy: "Artık bir İslam korkusundan değil İslam nefretinden bahsedebiliriz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Batı'nın büyük bir bölümü kendisini efendi, karşısındaki toplumları köle olarak konumlandırarak dilediği gibi tanımlama hakkını kendinde görüyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Nuri Ersoy Politika Haberler

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