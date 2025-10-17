Bakan Ersoy: 2026'da 50 şehir, festivallere ev sahipliği yapacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2026'da 3 muazzam kültür-sanat etkinliğine toplam 50 şehrimiz ev sahipliği yapacak. Dünyanın hiçbir ülkesinde, kültür ve sanatı bu denli zengin ve güçlü şekilde hayatın içine katabilen bir başka proje, bir başka etkinlik yoktur. Bu ayrıcalık aziz milletimizindir ve insanımız buna fazlasıyla layıktır" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de 18-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nin açılış törenine katıldı. Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen törene ayrıca Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve çok sayıda davetli katıldı.

'1 ŞEHİR İLE BAŞLADIĞIMIZ YOLCULUK, 20 ŞEHRE ULAŞTI'

Burada konuşan Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivallerinin bölgelere önemli ekonomik katkılar da sağladığını ifade ederek, "Bugün Türkiye Kültür Yolu Festivali vesilesiyle Mardin'de, sizlerle bir aradayız. Biz bu yola çıkalı 5 yıl oldu. 2021 yılında, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile İstanbul'da attığımız o ilk adım değişti, dönüştü, gelişip zenginleşti ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne evrildi. Bir şehir ile başladığımız yolculuk 7 bölgemizin tamamına ve bu yıl itibarıyla toplam 20 şehrimize ulaştı. 2021 yılında, 2 binden fazla sanatçının katılımıyla 80 farklı noktada 380'in üzerinde etkinlik gerçekleştirmiştik. Bugün ise binden fazla mekanda, yaklaşık 45 bin sanatçının katıldığı, 6 bin 800'ün üzerinde etkinlik içeren bir Türkiye Kültür Yolu Festivali var. Yürüttüğümüz hizmeti ve yakaladığımız başarıyı anlamak isteyen herkes için açık, net ve tartışma götürmez bir noktadayız. Ancak geldiğimiz bu noktaya rağmen hala 'neden' diye soranlar oluyor. Bir kez de Mardin'de, sizlerin huzurunda bu konuya açıklık getireyim. Biz, göreve geldiğimiz günden beri turizm ile kültür-sanat başlıklarını birlikte değerlendiriyoruz. Birbirlerini besleyen, destekleyen ve nihayetinde birbirlerini tamamlayan bu başlıklardan, kendi kendine yeten ve sürekli ilerleyebilen bir ekosistem bina etmenin gayretini verdik, veriyoruz. İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali bu gayretin sonucu olan bir markadır. Bakınız festival alanlarımıza yüzbinlerle, milyonlarla ifade edilen sayılarda ziyaretçi geliyor. Bu ölçekteki bir insan hareketliliği, iç turizmde ve dolayısıyla bölge ekonomisinde de ciddi hareketlilik sağlamakta, esnafımız için önemli bir kazanç kapısı açılmaktadır. Yani festival, insanımız için büyük bir ekonomik fayda sunmaktadır" dedi.

'KÜLTÜR-SANAT BELİRLİ KESİMLERİN AYRICALIĞI DEĞİL, HERKESİN HAKKIDIR'

Kültür ve sanatın toplumsal kaynaşmanın vesilesi olduğunu belirten Bakan Ersoy, "İkinci olarak, hepimiz biliyoruz ki biz dünyanın en zengin kültürlerinden birine sahibiz. Ancak bunu bilmekle buna sahip çıkmak farklı şeylerdir. Bugün müzikten tutunuzda geleneksel sanatlardan yöresel mutfağa varana kadar kültürel değerlerimizi festivalimizin öznesi kılarak ayağa kaldırmakta, bilinirliklerini sağlayarak yaşatmaktayız. Yani festivalimiz sanata ve sanatçıya, zanaatkarın emeğine ve alın terine, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkan, muhafaza eden, destek veren bir çatıdır. Yine Türkiye Kültür Yolu Festivali, kültür-sanatın herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini sözde bırakmamak adına atılmış en güçlü adımdır. Bugün konserlerden temsillere, film gösterimlerinden sergilere, atölyelerden çocuk etkinlikleri, söyleşi ve çalıştaylara kadar kültür-sanat adına akla gelen ne varsa festivalimizde var. Üstelik ülkemizin olduğu kadar dünyanın en önemli sanatçıları ve eserleri de bu çatı altında halkımızla buluşuyor. Bu festivalle biz diyoruz ki kültür-sanat belirli kesimlerin ayrıcalığı değil, herkesin hakkıdır; sınıfsal ayrışmanın değil toplumsal kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin vesilesidir" diye konuştu. 'DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BÖYLE BİR PROJE YOK'

Gelecek yıl 'Türkiye Kültür Yolu Festivali', 'Bir Anadolu Şenliği' ve 'Yaşayan Miras Şölenleri' etkinliklerinin genişletilerek 50 ilde yapılacağını belirten Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Türkiye Kültür Yolu Festivaliyle hamdolsun ki bugün kültür ve sanatımızı ayağa kaldıran, sanatçılarımızı destekleyen, her bir insanımızı kucaklayan, her yaşa ve ilgi grubuna hitap eden bir marka vücuda getirdik. Milli olanı evrensel olanla birlikte sunduk, bize ait olanı yaşatırken, dünyanın kültür ve sanatına da ev sahipliği yaparak insanımız için farklı olana, yeni meraklara, ilgilere kapılar araladık. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik, koyduğumuz hedefleri, beklentileri aştık. Milletimizin teveccühü, ilgi ve desteği her zorluğu aşmamızı, bugüne ulaşmamızı mümkün kılan yegane güç olmuştur. Yine sizlerden aldığımız güç ve destekle, sizler için ve sizinle birlikte yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Gelecek yıl festival takvimimize 6 şehrimizi daha ekleyecek. Dünyanın en büyük, en kapsamlı ve uzun süreli festivalini, 26 şehirle birlikte yeni bir zirveye taşıyacağız. Kültür-sanat projelerimizin 'Türkiye Kültür Yolu Festival' ile sınırlı olmadığını da hatırlatmak isterim. 'Bir Anadolu Şenliği' ve 'Yaşayan Miras Şölenleri' de kendi takvimlerine uygun şekilde farklı şehirlerimizde hayata geçirilmiştir. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda; 'Bir Anadolu Şenliği'ni bu yıl 22 Ağustos'ta Hakkari'de başlattık ve sırasıyla Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis ile devam ederek 28 Eylül'de tamamladık. Gelecek sene 4 ilimizi daha ekleyerek şenliklerimizi 9 şehrimizde düzenleyeceğiz. Yaşayan Miras Şölenlerimizi ise bu yılsonuna kadar 10 şehrimizde gerçekleştirmiş olacağız. Gelecek sene şölenimiz 15 şehirde halkımızla buluşacak. Bu rakamlar ışığında, 2026'da 3 muazzam kültür-sanat etkinliğine toplam 50 şehrimiz ev sahipliği yapacak. Dünyanın hiçbir ülkesinde, kültür ve sanatı bu denli zengin ve güçlü şekilde hayatın içine katabilen bir başka proje, bir başka etkinlik yoktur. Bu ayrıcalık aziz milletimizindir ve insanımız buna fazlasıyla layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ülkemizin en köklü sorunları bir bir çözülüp geride bırakılırken ve Türkiye Yüzyılı'nın şafağı sökerken, bizler de üzerimize düşeni yapmaya, bölgelerimizin ve şehirlerimizin kültür-turizm başlıklarında en güçlü şekilde geleceğe yol almalarını sağlamaya devam edeceğiz."