Bakan Ersoy: 2025 yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar doları yakalayacağız

'BOLU KARTALKAYA İLE İLGİLİ SÖYLEMLERİMİ YOK SAYİP ÇARPITMANIZI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM'

Bakan Ersoy, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, Bolu Kartalkaya otel yangını ile ilgili milletvekillerinin soruları üzerine, "Öncelikle, Bolu yangınıyla başlamak istiyorum. Bakın, ben Bolu yangınıyla ilgili yaptığım bütün konuşmalarda üzüntülerimi dile getirdim, üzüntülerimi dile getirerek başladım. Benim de 2 evladım var. Evlatlarını, ailelerini insanlar kaybettiler. Çok acı verici, çok üzüntülü bir konu. Bunu her konuşmamda istisnasız dile getirdim. Benim söylemlerimi yok sayıp çarpıtmanızı da gerçekten üzüntüyle karşılıyorum. Bu olaydan sonra Bakanlığımız 16 Nisan ve 17 Haziran tarihlerinde 2 tane teftiş yaptı. 2 teftiş raporunun sonucundan sonra da 18 Temmuz'da 3 bürokratımızla ilgili soruşturma iznini verdik. Soruşturma izniyle ilgili belge de burada, onu da size iletelim. 25 Eylül'de de Danıştay kapsamını genişletti yani mahkeme süreci zaten devam ediyor. Yargılama süreci sırasında benim zaten yargılamayla ilgili bir yorum yapmam hukuken de doğru olmaz, içinizde avukatlar var, hukukçular var. Plan ve Bütçe Komisyon sırasında da özellikle bizim Bakanlık mevzuatıyla ilgili bilgilendirme yaptım" ifadelerini kullandı.

'NEŞE ÇILDIK EN LİYAKATLİ PERSONELDEN BİRİ'

Milletvekillerinin Neşe Çıldık ile ilgili sözlerini hatırlatan Bakan Ersoy, "Çok sık gündeme getiriliyor. Bakın, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürümüz sanki benimle birlikte ilk kez Bakanlık kariyerine başladığı algısı yaratılmaya çalışılıyor. Ben 2018 yılının Temmuz ayında bu göreve atandım. Kendisi ise 1982 yılında yani benden tam 36 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlamış ve Genel Müdürlüğün tüm kademelerinde görev aldıktan sonra şu anda bulunduğu kadrosuna ulaşmıştır. Yani Bakanlıktaki en liyakatli birkaç personelden biridir, benim de kendisiyle çalışmam gayet normaldir" diye konuştu.

'ÇOK SAYGISIZ BİR İNSANSINIZ'

Bakan Ersoy, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Adalıyalı ile ilgili iddiaları üzerine, "Bu benim 8'inci bütçem, daha önceki 7 bütçede aynı konu gündeme geldi, açıkladım. Herhalde Sayın Çömez, benim bunu artık boynuma takarak dolaşmam gerekiyor. Bakın, burada, çok net" derken, İYİ Parti'li Çömez araya girerek, "Boynunuza takmayacaksınız Sayın Bakan, cevap vereceksiniz soru önergeme. Koskoca Meclis'in soru önergesine cevap vereceksin" dedi. Bunun üzerine Bakan Ersoy, "Çok saygısız bir insansınız, nasıl profesörsünüz merak ediyorum. Bakın 15 Şubat 2018 tarihinde verilmiş belgeyi defalarca grup başkan vekillerinin hepsine kopyasını dağıttım. Ben temmuz ayında bakan oldum. Yazılı evrak veriyorum hala inanmıyorsun" diye cevapladı.

'AÇIK İHALE YÜZDE 20'YLE GERÇEKLEŞMİŞ'

Ayasofya ve Efes ihaleleri ile ilgili soruları değerlendiren Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bakın, şimdi, benzer bir ihale Nisan 2018 yılında Bakanlığımız tarafından yapılmış. Bu biliyorsunuz müze ihalesi, açık ihale, yüzde 20'yle gerçekleşmiş. Vakıfların Ayasofya ihalesi ise aşamalı bir süreçle sonuçlanmış. Yani ne olmuş? 2 milyon ziyaretçiye kadar yüzde 12,5; 2,5'a kadar yüzde 10; sonrasında da yüzde 5 yani ortalaması yüzde 11 komisyonla gerçekleşmiş. Artı, personel sayıları mecburiyetlerine baktığınız zaman neredeyse 10 katı fazla personel çalıştırma mecburiyeti getirilmiş çünkü vakıflar, orası Ayasofya, çok hassas bir şey olduğu için, çok sıkı denetlenmesi, gözetlenmesi gereken. Bütün işletme giderleri vesaire de işletmeciye ait olmak kaydıyla bu oranları veriyorum. Şu anda minimum 125 personelle çalışıyor, hani bizim Turizm Bakanlığı'nın müze ihalesindeki gibi olsa zaten 10-15 personelle çalışıyor olacaktı. Yatırımla ilgili oradaki bütün müze işletme haline gelene kadar ki hani oradaki işletmeyle ilgili kısmına baktığınız zaman Ayasofya'nın ziyaretçi işletmeyle ilgili 2 milyon eurodan fazla yatırım ve işletme giderlerinin tamamı da firma tarafından yapılma mecburiyeti getirilmiş. Şimdi, 50 milyon euro kar sağladı firma' falan deniyor. 50 milyon euro yani hangi matematikle yapılıyor, bilmiyorum. Mesela 2024 yılını baz alalım, bitmiş yılı baz alalım; 50 milyon euro toplam cirosu yani o ziyaretçilerden elde edilen toplam ciro. Bu 50 milyon euronun yüzde 20'si KDV olarak zaten direkt hazineye gidiyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gidiyor, yüzde 5'i belediye vergisi olarak belediyeye ödeniyor, kalan üzerinden ortalama yüzde 11'i bulduğunuz zaman zaten maksimum 4 milyon euroya yakın bir gelir elde ediliyor. Zaten bu komisyon oranlarında denk geliyor ama o 125 personel yani bütün bu nitelikli personellerin ve işletme giderlerinin şeyi bunun içinden sağlanmak zorunda."

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Adan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.