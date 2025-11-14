Bakan Ersoy: 2025'te ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 50 milyon

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 50 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki turizm gelirimiz ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolara yükselmiştir. Bu tüm zamanların 9 aylık gelir rekoru anlamına gelmektedir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. CHP milletvekilleri, toplantıya Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin fotoğraflarıyla katıldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye genelinde yaşanan maden, afet ve kazalar nedeniyle vatandaşların hayatlarını kaybettiğini belirterek, "İnsanlar ölüyor ancak bir tane sorumlu yok. Hele hele Kartalkaya ibretlik bir vaka. Bakın, itfaiye eri ceza alıyor, İtfaiye Başkan Yardımcısı ceza alıyor, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ceza alıyor, otelin sahipleri ceza alıyor ama içinde bu işi yönetmekten sorumlu Kültür Bakanlığı'ndan bir tane ceza alan yok; ceza alan olmadığı gibi bir tane istifa yok, maalesef utanma da yok. Bu bütçe kanlı bir, yüzsüz ve utanmaz bir bütçe" ifadelerini kullandı. Bazı milletvekilleri, tokalaşmak üzere grup sıralarına gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki göstererek, elini sıkmadı.

'KRİZLERE DAYANIKLI TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ'

Ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bütçe üzerine sunum yaptı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin krizlere açık bir coğrafyanın merkezinde yer aldığını belirterek, Rusya-Ukrayna, İstanbul depremi, Hindistan-Pakistan ve İsrail-İran savaşının 2025 yılında rezervasyonlarda iptallere neden olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, "Biz, göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana önemli bir stratejiyi hayata geçirmek için mücadele veriyoruz. Bu da krizlere dayanıklı bir turizm sektörü oluşturma hedefi. Yaşanan bu krizlerde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte başlattığımız çok yoğun tanıtım kampanyaları ile rezervasyon akışını tekrar hızlandırdık. Anlattığım tüm bu olumsuzluklara rağmen elde ettiğimiz başarılar da bu hedefe ulaşmış olduğumuzun bir göstergesi. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 50 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki turizm gelirimiz ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolara yükselmiştir. Bu tüm zamanların 9 aylık gelir rekoru anlamına gelmektedir" diye konuştu.

'TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALANINDA ÖRNEK'

Türkiye'nin en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 7'nci sıraya yükseldiğini kaydeden Bakan Ersoy, yıl sonunda 64 milyar dolarlık gelir hedefine yaklaşıldığını söyledi. Türkiye'nin tartışmasız bir turizm markası olmasını sağlamak adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini ve bu kapsamda uluslararası medya kuruluşları ile dijital medya araçlarıyla hareket ettiklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile yapılan iş birliği çerçevesinde yürütülen Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında; ülkemizde yaklaşık 19 bin konaklama tesisi sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası almış, 2 bin 84 tesis ise GSTC kriterlerinin tamamını karşılayarak uluslararası geçerliliğe sahip 3'ncü aşama sertifika almaya hak kazanmıştır. Türkiye, bu başarısıyla dünyada en fazla GSTC sertifikalı konaklama tesisine sahip ülke konumuna ulaşmış ve sürdürülebilir turizm alanında örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmzalanan mutabakatlar çerçevesinde amacımız, dünya liginde üst sıralara oynayan Türk turizminin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır. Bakanlığımız turizm alanında ücretsiz girişli Halk Plajı projeleri ile vatandaşlarımızın yüksek kalitede hizmet almasını sağlayan nitelikli plajlar da yapmaktadır. 2019 yılında başlayan proje ile bugün itibarıyla 19 ayrı noktada halk plajlarımız hizmet vermektedir. Önümüzdeki yıl içinde 7 adet yeni ücretsiz girişli halk plajının yapılması planlanmaktadır. Ülkemiz mavi bayraklı plaj sayısında da dünya üçüncüsü konumundadır. Turizm alanında Bakanlığımızın ve paydaşlarımızın eş güdümlü çalışmaları ile Türkiye'mizin sürdürülebilir destinasyon olması yolunda ciddi mesafe katettiğimizi söylemekten mutluluk duyuyorum" dedi.

'2025'TE 15 BİNDEN FAZLA BULUNTU GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI'

Bakan Ersoy, arkeolojik alana öncelik verdiklerini vurguladı ve 2025 yılında tüm kazı ve araştırma çalışmalarının sayısının yıllık 780'e ulaşacağını dile getirdi. Bakan Ersoy, "2025 yılında 65 ilde 255 kazı alanına ulaştık. Yabancı heyetlerce yürütülen 29 kazımızı da 12 aylık kazı programına dahil ederek her birine Türk Koordinatör Kazı Başkanı atadık. 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında; Anadolu'nun dört bir yanındaki 17 antik kentimizde ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenleme projelerini tamamladık. 8 noktada çevre düzenleme uygulamalarını bitirdik. Sadece karada değil, su altında da çalışmalarımız sürüyor. Kemer açıklarındaki dünyanın en eski ticaret batığında kazı çalışmaları sürüyor, Datça'da ise Osmanlı İmparatorluğu donanmasından bir gemide kazı çalışmaları yapıyoruz. Bu gemiden elde edilen bulgular şimdiden dönemine ait önemli verileri bize sundu. Tüm bu işler için 2025 yılında 3,5 milyar TL kaynak ayırdık. Proje kapsamında, ilk 10 aylık süreçte 1200'den fazla uzman, 3 binden fazla çalışanın istihdam edilmesi; 15 binden fazla envanterlik buluntunun gün yüzüne çıkarılması ve bu buluntuların bilimsel yayınlar aracılığıyla arkeoloji dünyasına kazandırılacak olması da nitelik olarak en üst seviyeye çıktığımızın göstergeleridir" değerlendirmesinde bulundu.

'2025'TE YURT DIŞINDAN 109 ESERİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK'

Ardından Türkiye'nin kültür varlıklarıyla alakalı yapılan çalışmaları anlatan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu topraklara ait olan ancak vaktiyle yurt dışına çıkarıldığı tespit edilen kültür varlıklarımızın ülkemize iadesine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bu alanda gerek diplomatik gerekse de hukuki yollardan yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, son olarak iadesini sağladığımız eserlerle birlikte, 2025 yılında yurt dışından 109 eseri ülkemize kazandırdık. 2002-2025 yılları arasında yurt dışından getirilen 13 bin 377 eserin 9 bin 62'si 2018 yılı sonrasında ülkemize kazandırıldı. 2025 yılı itibarıyla 217 müze, 146 düzenlenmiş ören yeri ile hizmet vermekteyiz. Bunların yanı sıra bugün sayısı 448'e ulaşan Bakanlığımız denetiminde faaliyet gösteren özel müze bulunmaktadır. Bu özel müzelerde toplamda 285 bin 348 kayıtlı eser yer almaktadır. 2025 yılı Ekim ayı sonu itibarı ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerini yaklaşık 29 milyon 700 bin kişi ziyaret etmiştir."

'2026 YILI BÜTÇEMİZ 69 MİLYAR TL'

Bakan Ersoy, 2026 yılı bütçe teklifine ilişkin de "2026 yılı bütçemiz, bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 69 milyar 999 milyon TL olarak öngörülmektedir. Bu bütçemizin 51 milyar 734 milyon TL'si cari bütçe, 18 milyar 265 milyon TL'si yatırım bütçesi olarak öngörülmüştür" ifadelerini kullandı. Ersoy'un sunumlarının ardından toplantı milletvekillerinin görüş ve önerileriyle devam ediyor.