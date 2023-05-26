Bakan Dönmez ve Gürcan mazbatalarını aldı

Bakan Dönmez Güneş enerjisinde 10 yılda 10 bin megavata ulaştık (3)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, İl Seçim Kurulu'ndan milletvekilliği mazbatalarını aldı. Eskişehir Adliye Sarayı'ndaki mazbata törenine Bakan Dönmez ve Gürcan'ın yanı sıra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Seçim Kurulu üyesi hakimler ile partililer katıldı. İl Seçim Kurulu üyesi hakimler, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci dönem milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti Eskişehir milletvekili seçilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan'a mazbata belgesini teslim etti. Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, 'Bildiğiniz üzere 14 Mayıs'ta, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili genel seçimleri tamamlanmış oldu. Biraz önce İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarımızı aldık. Eskişehir milletvekili olarak, bundan sonra hem şehrimize hem de memleketimize hizmet edeceğiz. Bir sorumluluğumuz daha olmuş oldu. Bu vesileyle seçimi güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için görev alan başta İl ve İlçe Seçim Kurulları'ndaki hakim, görevli arkadaşlarımıza, sandıklarımızda görev alan başkan ve üyelere, siyasi partilerin çok değerli müşahitlerine de teşekkür ediyoruz. Güvenli bir şekilde seçim yapıldı. Biliyorsunuz şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu var. İnşallah bu Pazar da cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Eskişehir'de sükünet, huzur ve barış içerisinde bir kampanya yürütüldü. Seçim günü de kayda değer bir olaya rastlanmadı. O açıdan bir kez daha hemşehrilerimize de siyasi partilerimize de teşekkür ediyorum' dedi.

GÜRCAN DA MAZBATASINI ALDI

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan da Eskişehir'e hizmet edeceklerini ifade ederek, 'Öncelikle Eskişehir vekili olarak mazbatamızı aldık. 28'inci dönem milletvekili olarak Eskişehir'e hizmet etmeyi görev bildik. Rabbim utandırmasın, hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Ben de bu seçimin gerçekleşmesinde öncelikle partime, teşkilatıma teşekkür ediyorum. Oy veren, Eskişehirli halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah güzel işler yapacağız. Hayırlı olsun' şeklinde konuştu. (DHA)