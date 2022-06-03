Bakan Fatih Dönmez, Ümraniye'de 'Gençlik Buluşması'na katıldı - Haberler

Bakan Fatih Dönmez, Ümraniye'de 'Gençlik Buluşması'na katıldı

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması" programı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ümraniyeli gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen "Gençlik Buluşmaları" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Fatih Dönmez gençlerden gelen soruları yanıtlayarak sohbet etti. Siyasetten günlük yaşantıya kadar birçok konunun konuşulduğu buluşmaya gençler yoğun ilgi gösterdi.

"Çok mutlu ve çok heyecanlıyım"

Etkinliğe ilişkin konuşan gençlerden Erhan Kurnaz, "Açıkçası çok heyecanlıyım. Bakan Bey'i ilk defa göreceğim. Kendisini medya üzerinden zaten takip ediyorum. Özellikle son dönemlerde gaz bulma ve enerji haberleri dikkatimi çeken konular. Kendilerine bunlarla alakalı sorular sormak istiyorum. O yüzden çok mutlu ve çok heyecanlıyım" diye konuştu.