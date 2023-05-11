Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gazla vatandaşımıza 40 milyar lira katkı sağlamış olacağız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ücretsiz doğal gaz yaklaşık 40 milyar lira. Vergiler dahil 1 yıl boyunca yaklaşık 40 milyar lira bir katkı vatandaşımıza sağlamış olacağız" dedi.

Bakan Dönmez, nadir toprak elementi tesislerinde gazeteciler ile bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz çalışmalarının yaklaşık 5 yıldır sürdürüldüğünü ifade ederek, "Bu çalışmaları 4-5 yıldır yapıyoruz. Bu çalışmalara başlattığımızda o gün de basınla oturduk, kamuoyuyla paylaştık, bir keşif yapıldı, ardından 2,5 yıl gibi bir süre geçti. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da bunu karaya çıkardık. Gabar'daki çalışmalar da 2018'de başladı. Ekim ayında Gabar'a girmeye niyetlenmiştik ama hava şartlarından sondaja başlayamadık. AK Parti her ay, her yıl bir açılış yapıyor, seçime endeksli bir şey değil. 20 yıldır buradayız, yüzlerce proje yapmışız. Ulaştırmada, sanayide, enerji alanında, tarımda, birçok alanda yüzlerce eser kazandırılmış memlekete. Onlar, hayal edemediği için sanki hepsi seçime hazırlık gibi düşünüyor. Eskişehir'e Sayın Kılıçdaroğlu mitinge geldi, ondan 1 hafta önce de Sayın Cumhurbaşkanımız geldi, yaklaşık 100'e yakın tesisin toplu açılışını yaptı. 4 milyar lira. Sayın Kılıçdaroğlu da ilk defa Eskişehir'e geliyor. Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi onlarda, ilçe belediyeleri onlarda ama bir tane açılış yaptıramadılar. Onlar da yapsın varsa. Zaman zaman görüyoruz heykel açıyorlar, musluk taşıyorlar, o şekilde oluyor. Ama tesis dediğin, vatandaşımıza doğrudan herkese temas edebilecek noktalar olması lazım, ulaştırma diyoruz, enerji diyoruz, savunma diyoruz, toplu konut, bunların hepsi bizim vatandaşımıza doğrudan dokunan, doğrudan faydasına olan etkisi çok geniş hizmetlerimiz" dedi.

Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ardından ücretsiz kullanıma ilişkin konuştu. Vatandaşa 1 yıl boyunca 40 milyar liralık bir katkı sağladıklarını ifade eden Dönmez, "Ücretsiz doğal gaz yaklaşık 40 milyar lira. Vergiler dahil 1 yıl boyunca yaklaşık 40 milyar lira bir katkı vatandaşımıza sağlamış olacağız. Faturaların altında bir ifade var. 'Sayın abonemiz, Cumhurbaşkanımızın almış olduğu düzenlemeler kapsamında bu ayki fatura tutarınız devlet tarafından ödenmiştir' diye yazıyor. Karadeniz doğal gazımız da milletimize hayırlı olsun ifadesi var" diye konuştu.