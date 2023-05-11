Bakan Dönmez Söğüt'te mitinge katıldı

SÖĞÜT'TE MİTİNGE KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Cumhur İttifakı milletvekili adayları ile mitinge katıldı. Burada konuşan Dönmez, "Kardeşlerim muhalefeti görüyorsunuz. Her gün biri, bir yerde, bir gün ak dediklerine, ertesi gün kara diyorlar. Bunlar öyle adamlar ki; Edirne'ye gider 'içki fiyatlarını düşüreceğiz' der. Konya'ya gider 'Seyit torunuyum' der. Kayseri'ye gider, Bilecik'e gelir bozkurt işareti yaparlar. İzmir'de Atatürkçülük yaparlar, Van'a gider PKK işaretleri ile milleti selamlarlar. Selahattin Demirtaş'a özgürlük derler. Apo'ya özgürlük diyenlere bir çift laf etmezler. Trabzon'a, Rize'ye giderler milliyetçi kesilirler. Diyarbakır'a giderler özerklik getireceğiz derler. Bunlar, bulundukları kaba göre şekil alırlar. Bunların kaç yüzü var, bilmiyoruz. Bunlar doğuda başka, batıda başka. Kuzey de başka, güneyde bambaşka. Bunlar, nabza göre şerbet verir. Zannediyorlar ki; millet bunları görmüyor. Millet bunları bilmiyor. Bunlar milletin derdiyle üzülmez. Milletin sevinciyle mutlu olmaz. Bizi onlardan ayıran en büyük fark, bu kardeşlerim. Trabzon'da Eren Bülbül'üz. Diyarbakır'da Yasin Börü. Batman'da Aybüke Yalçın'ız. Niğde'de Ömer Halisdemir, Elazığ'da Fetih Sekin'iz. Batıda neysek doğuda da oyuz" dedi.

Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın artık evlerinde kullanır hale geldiğini ancak muhalefetin halen gazın bulunduğuna inanmadığını söyledi. Bu keşifle birlikte rekor kırdıklarını belirten Dönmez, "Karadeniz gazımız hayırlı, uğurlu olsun. Bazıları inanmadı, biliyorsunuz. Dünyayı inandırdık, rekor kırdık, bunları inandıramadık. Dünyanın önde gelen denetim şirketleri inandı. Bunlardan tık yok. Denizlerdeki aramaların yanına karayı da ekledik. Son olarak ismi hep terörle anılan Gabar'da Türkiye'nin en büyük keşfine imza attık. O bölgede günde 100 bin varil üreteceğiz değerli kardeşlerim. Duracak mıyız? Hayır. Varsa bulacağız. Kimseni şüphesi olmasın. Bazıları gibi emirleri, talimatları dışarıdan değil; milletimizden alıyoruz" dedi. Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/SÖĞÜT(Bilecik),-