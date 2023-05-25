Bakan Dönmez, Şoförlerle Bir Araya Geldi

ŞOFÖRLERLE BİR ARAYA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, taksici, minibüs, otobüs ve servis şoförleriyle, Eskişehir Şoförler Odası salonunda bir araya geldi. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin çok kritik olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Bu seçim sadece Türkiye'de yaşayan bizler için değil. Bakın yabancı medya diyor ki, 'Bu dünyanın en kritik seçimlerinden birisi'. Doğru mu 'evet'. Kendileri açısından önemli. Niye en kritik seçimlerinden birisi? Çünkü emperyalist güçlerin buradaki emelleri, arzuları bitmez. Eski Türkiye'de olduğu gibi sözü dinlenen bir yönetim gelsin istiyorlar. Ama Cumhurbaşkanımız diklenmeden, dik durmayı bildiği için milli menfaatlere karşı olan hiçbir teklifi kabul etmediği için onun değiştirilmesini istiyorlar. Şöyle düşman oklarına bakın kime yöneliyor. Emperyalistler, FETÖ'cüsü, PKK'sı, DHKP-C'si, Ermenileri benzer birçok Türkiye'ye bugüne kadar düşmanlıkta hiç geri adım atmamış olan ülkelerin veya örgütlerin yetkililerinin okları nereyi gösteriyorsa, biz orada duracağız. Bugün bizim için milli görev. Özellikle 28 Mayıs'ta ilk turda geçemedik, ikinci turda yüzde 50'yi geçmek suretiyle onlara güzel bir cevap vereceğiz. 'Türkiye'yi ancak Türkler yönetir' diyeceğiz. Bu millette inşallah, vatanına, bayrağına, devletine sahip çıktığı gibi Cumhurbaşkanına da sahip çıkacak" dedi.

Toplantıya Bakan Dönmez'in yanı sıra oda başkanları ve Cumhur İttifakı partilerinin il başkanları katıldı.