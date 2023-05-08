Bakan Dönmez: Seçim günü için elektrikte hazırlıklar tamamlandı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim günü için elektrikte hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakan Dönmez, kriz merkezleri oluşturulduğunu, meteoroloji verilerinin takip edildiğini ve öngörülen bütün risklere yönelik eylem planlarının hazırlandığını belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk. Meteoroloji verilerinin takibini düzenli olarak yapıyoruz. Öngörülen bütün risklere yönelik eylem planlarımızı hazırladık. Seçimin güven içerisinde tamamlanması için elektrik tarafında hem bakanlığımız hem de dağıtım şirketlerimiz hazırlıklarını tamamladı. İnşallah hiçbir sorun yaşanmadan seçim sürecini tamamlayacağız" dedi.

Bakan Dönmez, Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi'nce Ankara'daki bir otelde düzenlenen '3'üncü Dağıtım Sektörü Buluşması'na canlı bağlantı ile katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Dönmez, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketini hatırlatarak, "Depremden etkilenmeyen 17 dağıtım şirketimiz, depremden etkilenen bölgelerin yeniden enerjilendirilmesi için örnek gösterilecek şekilde büyük bir dayanışma ve özveri içerisinde çalıştı" dedi.

Dönmez, 2022 yılında yapılan 23,7 milyar TL'lik elektrik dağıtım şebekesi yatırımının yaklaşık yarısının kırsal bölgelere yapıldığını söyleyerek, "Bu yatırımla kırsal bölgelerdeki elektrik dağıtım şebekesinin yenilenmesi, iyileştirilmesi, enerji talepleri ile genel aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı. Kırsal bölgelerde tedarik sürekliliği ile teknik kalitenin mevzuatta belirtilen seviyelere ulaşması için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Her geçen yıl bu oranın artırılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine aynı anlayışla bütün EDAŞ'larımızın vatandaş odaklı hizmetlere devam edeceğine canı gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 3'üncü Elektrik Dağıtım Sektörü buluşmamızın, bütün katılımcılara ve sektörümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.