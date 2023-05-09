Bakan Dönmez, muhalefeti eleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Beylikova'da yaptığı konuşmada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Temiz 300 milyar dolar' para bulduğuna ilişkin söylemlerini eleştirdi.

BEYLİKOVA'DA MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Nadir Toprak Elementi' tesislerinin ardından seçim çalışmalarına Beylikova ilçesinde devam etti. Belediye Başkanlığı hizmet binası önünde Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve partililer tarafından karşılanan Bakan Dönmez, halkı selamladı. Belediye önünde toplanan halka hitap eden Bakan Dönmez, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Temiz 300 milyar dolar' para bulduğuna ilişkin söylemlerini eleştirdi.