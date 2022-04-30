Bakan Dönmez: Meydanı bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetiyle gündeme gelmeye çalıştığını belirterek, "Önce '4 milyon abonenin elektriği kesik' dedi. Yalanını rakamlarla ortaya koyduk. Ardından geçen hafta ziyaret ettiği evin 'elektrikleri 4 aydır kesik' dedi. Öyle olmadığını belgelerle ortaya koyduk. Bunlara laf anlatmak aslında zaman israfı, ancak gel gör ki meydanı da bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlediği iftara katıldı. Bakan Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetiyle gündeme gelmek istediğini söyleyerek, "Şu aralar ana muhalefetin lideri biliyorsunuz yalan ve iftiralarla dolu bir kampanya yürütüyor. Önce '4 milyon abonenin elektriği kesik' dedi. Yalanını rakamlarla ortaya koyduk. Ardından geçen hafta ziyaret ettiği evin 'elektrikleri 4 aydır kesik' dedi. Öyle olmadığını belgelerle ortaya koyduk. Dahası ziyaret ettiği evde gün boyu elektrikler kullanılırken, sırf elektrik yok demek için ziyaret saati elektrikleri kim kesti? Ziyaretten sonra da kim açtı? Bunlara laf anlatmak aslında zaman israfı, ancak gel gör ki meydanı da bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz. Geçenlerde İstanbul'da bir evi daha ziyaret etti bakalım oradan da ne çıkacak? Bunların derdi milletin derdini, milletin gündemini konuşmak değil. Bunların derdi kirli oyunlarla, manipülasyonlarla nasıl ederim de iktidarı ele geçiririm. Çünkü içlerindeki kin ve nefret o denli büyüdü ki daha şimdiden kimleri tasfiye edeceklerini, kimleri al aşağı edeceklerini, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları nasıl bir kalemde harcayacaklarını pervasızca konuşmaya başladılar. Biliyorum milletimiz feraset sahibidir. Böyle oyunlara asla prim vermez." dedi.