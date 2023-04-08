Bakan Dönmez: Karadeniz gazı mayısta kullanılacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazı, 35 yıl süreyle tüm konutların doğal gazını karşılayacak büyüklükte bir keşif. Mayıs ayı itibarıyla da fiilen ocaklarımızda kullanılır hale gelmiş olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında, Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve enerji sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Karadeniz gazındaki son duruma ilişkin, "Karadeniz gazını sadece konutlarda kullanılan gaz miktarıyla kıyasladığımızda, 35 yıl süreyle tüm konutların doğal gazını karşılayacak büyüklükte bir keşiften, bir kapasiteden bahsediyoruz, bütün sanayi dahil baktığımızda. Çünkü biz elektrik üretiminde de doğal gaz kullanıyoruz; o zaman da aşağı yukarı 15-20 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak bir büyüklükte, sadece Karadeniz Sakarya gaz sahası. Tabi yeni keşifler geldikçe şüphesiz bu miktarlar ve süreler artacak. 20 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirmiş olacağız, akabinde de 1-2 hafta içinde burada kalibrasyon ve proseslerle ilgili bazı kontrollerimiz var, mayıs ayı itibarıyla da fiilen artık ocaklarımızda kullanılır hale gelmiş olacak. 20 Nisan'da inşallah Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek bir müjdeyi de paylaşmış olacak" dedi.