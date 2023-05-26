Bakan Dönmez: Güneş enerjisinde 10 yılda 10 bin megavata ulaştık

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son dönemde güneş enerjisinde artan yatırım ile güneşte toplam kurulu gücümüz 10 bin megavatı aştı. 10 yılda 10 bin megavata ulaştık. Bunun da büyük bir kısmı son birkaç yılda geldi. Bu da bize gösteriyor ki; önümüzdeki birkaç yıl içerisinde güneş enerjisi kapasitemiz daha da hızlanarak büyüyecek" dedi.

Bakan Dönmez, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) yeşil dönüşümü çalışmaları programına katıldı. Eskişehir Sanayi Odası Meslek Lisesi Konferans Salonu'ndaki programa Bakan Dönmez'in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak ile okulun öğrencileri katıldı. Dönmez, daha önce enerji sektörü denildiğinde akla ilk olarak petrol, kömür ve doğal gazın geldiğini ancak günümüzde bunun değiştiğini söyledi. Bugün artık enerji deyince akla gelen ilk kelimelerin fotovoltaik, batarya, elektrolizör olduğunu anlatan Dönmez, "Bu aslında enerjideki dönüşümü ortaya koyan çok önemli bir zihinsel devrim. Son yıllarda enerji teknolojilerinde büyük bir dönüşümü başlattık. Teknolojiyi üreten, Ar-Ge ve Ür-Ge ile sürekli geliştiren, inovasyon odaklı, ihracat kapasitesi yüksek bir enerji teknolojileri altyapısı oluşturduk. Bugün güneşte yüzde 75, rüzgar ve biyokütlede yüzde 65, jeotermalde yüzde 55 oranında yerli teknolojiye sahibiz. Güneş paneli üretiminde dünyada Çin ve Vietnam'dan sonra üçüncü sıradayız. Avrupa'nın toplam üretiminin iki katından daha fazla güneş paneli üretiyoruz" dedi.

Konuşmalarının ardından BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, yeşil dönüşümü çalışmaları programına ilişkin sunum yaptı.