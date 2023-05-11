Bakan Dönmez, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de fabrikalarda çalışan işçilerle görüştü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de fabrikalarda çalışan işçilerle görüştü.
Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Dönmez, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara ziyarette bulundu.
Fabrikaların faaliyet ve çalışma alanlarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Dönmez, işçilerle görüştü, talepleri dinledi.
Dönmez'e ziyaretlerinde AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan da eşlik etti.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Politika