Bakan Dönmez, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim" vaadine ilişkin, "Peki, hadi diyelim ki getirdin mümkün değil de bugün babası oğluna vermiyor, bu parayı borç olarak. Bugün borç alan yarın talimat alır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim" vaadine ilişkin, "Peki, hadi diyelim ki getirdin mümkün değil de bugün babası oğluna vermiyor, bu parayı borç olarak. Bugün borç alan yarın talimat alır." dedi.

Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Dönmez, Beylikova Belediye binası önünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir tarafına enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye birçok eser kazandırdıklarını söyledi.

Muhalefetin hizmet ve yatırım getireceklerine ilişkin vaatlerini anımsatan Dönmez, rakiplerinin vatandaşın gözünü boyamaya çalıştığını kaydetti.

Dönmez, şöyle devam etti:

"Peki kaynağınız nereden?' diyorlar. Düşünmemiş beyefendi. Sağa sola gitmiş, buna akıl vermişler. 'Ya bizde para çok sana göndeririz.' Bir sene önce diyordu ki Londra'dan buraya yatırımcılar geldiği zaman 'Bunlar kara para, tefecinin parası ha sakın kullanmayın' diyen beyefendi, birkaç ay önce Londra'ya gitmiş. 'Ben para buldum' diyor. Siz demediniz mi, 'para buralarda çok temiz değil, ben temizini buldum.' Paranın temizi kirlisi nasıl oluyor anlamadım. 'Ne kadar buldun' diyorlar. 300 milyar dolar. Yaz desem yazamaz, kaç tane sıfır var? Peki, hadi diyelim ki getirdin mümkün değil de bugün babası oğluna vermiyor, bu parayı borç olarak. Bugün borç alan yarın talimat alır."

2000 yılından önceki dönemde Türkiye'nin ekonomik durumunu hatırlatan Dönmez, IMF'nin borç verdikten sonra komiser görevlendirdiğini, bu görevlilerin başbakan tarafından karşılandığını belirtti. Dönmez, "'Parayı nereye harcayacaksınız' bir bakayım diyor. Hükümeti sıkıştırıyor, 'işçiye zam yapmam lazım' diyor. Bakıyor, IMF masası komiserine diyor ki 'zam istiyor, işçiye verelim mi?' Olmaz. Memurlar toplanıp geliyor. Memurlar zam istiyor. Hükümet dönüyor, IMF komiserine bakıyor. 'Böyle bir talep var. Ne yapalım?' Olmaz. Emekli zam istiyor, dönüyor, bakıyor. Olmaz. Biz hiç 2002 yılından sonra IMF'ye icazet almaya gittik mi? Borçlarını kapattık, kapı dışarı gönderdik." diye konuştu.

Muhalefetin kendilerine 'Niye seçim zamanı bu müjdeleri veriyorsunuz?' diye sorduğunu ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ay Cumhurbaşkanı'mız bir ile gidiyor. Milyarlarca liralık açılış yapıyor. Her yıl yapıyoruz. Bu bizim artık olağan rutin işimiz haline geldi. Bunlar şimdi acaba seçimden önce ne müjde verecek diye milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. 4 yıl önce başladık. Allah nasip etti, yeni yakaladık. Karadeniz gazını da 3 yıl önce bulmuştuk. Şimdi seçim var diye bunları milletimizden gizleyelim mi? Seçim var diye bunları bir vatandaşımıza anlatmayalım mı? Anlatacağız. Çünkü biz anlattıkça onlar üzülüyor. Biz onları üzmeye ama siz değerli hemşehrilerimi de sevindirmeye devam edeceğiz."

Programı kaspamında aynı ilçede bulunan Beylikova'daki Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Pilot Tesisi'ni ziyaret ettiğini dile getiren Dönmez, "Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl burada dünyanın en büyük keşiflerinden bir tanesini açıklamıştım. Uzun yıllardır devam eden araştırmalarımızın sonunda Beylikova'da, sizin topraklarınızda dünyanın ikinci büyük rezervini yakaladık. 694 milyon tonluk cevher. Çin'den sonra ikinci büyük rezervden bahsediyorum. Adı üstünde nadir elementler. Dünyada nadiren bulunuyor. Her yerde yok. Siz de biliyorsunuz ki nadir bulunan şeyler hep değerlidir." ifadesini kullandı.

Dönmez, dünyada stratejik ürünlerde artık nadir elementlerin ön plana çıktığını söyleyerek, "Daha çok temiz kaynak kullanacağız. Bunları üretmek için de bunların kullanıldığı teknolojilerde bu nadir elementlere ihtiyacımız var. Bunları kullanmazsanız o malzeme, o ürün olmuyor. O özelliğini kazanmıyor. Hamdolsun, bu bölgede 17 elementin hemen hemen tamamı var. İlk etapta ekonomik olan 6-7 tanesini üretmeye başlayacağız. Şimdi orada mühendislerimiz bir yıldır çalıştı. Bir pilot tesis ortaya çıkarttı. Bu pilot tesis nedir? Bu pilot tesiste mühendislerimiz bir yıl çalışacak. Oradan gerekli ölçümleri, testleri, bilgileri alacaklar. Ardından burada endüstriyel ölçekte çok daha fazla üretim kapasitesine sahip tesisin temelini atacağız." dedi.

Beylikova'nın adeta altından daha değerli bu malzemelere ev sahipliği yapacağını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Biz yatırım yapacağız, istihdam olacak. Gençlerimiz, kardeşlerimiz burada çalışacak, demektir. Üreteceğiz, üretimi arttıracağız, demektir. Bu da yetmeyecek. Belki de ihracat yapacağız. Artık Beylikova sadece Eskişehir'in değil sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın adını sıkça duyacağı bir ilçe haline gelecek. Şimdi birçok yabancı firma ülkeye geliyor. 'Acaba Türkler burada ne yapıyor?' diye. 'Dedikleri doğru mu?' diye soruyorlar, araştırıyorlar. Biz de diyoruz ki 'Az sabır.' Biz nasıl kendi gazımızı, petrolümüzü artık çıkartıyor, üretiyorsak, kendi altın madenlerimizi, bor madenimizi işletiyorsak bu nadir elementleri de işleteceğiz. Hiç merak etmeyin."

Bugün Ankara'da çok önemli bir görüşmenin neticelendiğini ve yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme anlaşmayla sonuçlandığını belirten Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapılacağını açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yine en düşük işçi maaşımızla 15 bin liraya yükselmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Darısı özel sektörde çalışan işçilerimizin başına. Onlara da buradan sesleniyoruz. Rekabet var. Dolayısıyla o işçileri orada çalıştırabilmeniz için sizin de bu seviyelere ücretleri çıkartmanız lazım. Aksi takdirde işçiyi memnun edemezsiniz. Çalışanı memnun edemeyince ürünlerde sıkıntılar olabilir. Müşteri memnuniyeti kaçar. Aman bunu sakın dikkatlerinizden kaçırmayın." dedi.

AK Parti'ye gönül veren vatandaşlara çağrıda bulunan Dönmez, "5 gün kaldı. Kapı kapı dolaşacağız. 'Benim ayaklarım tutmuyor' diyorsanız. Olabilir. O zaman telefonunuzu alacaksınız. Rehberinizi açacaksınız. Oradaki eşe, dosta, telefon açacaksınız. Diyeceksiniz ki sayın bakanımızın, sayın milletvekili adaylarımızın selamları var. Sizden şöyle bir ricası oldu. Bu hizmet ve eserlerin devam etmesini istiyorsanız, 14 Mayıs'ta tekrar AK Parti'ye tekrar Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Sayın Erdoğan'a oy istediğinizi, destek istediğinizi selamlarımızla birlikte iletmenizi özellikle istiyorum." diye konuştu.

Dönmez daha sonra ilçeye kazandıracakları sulama tesisleri ve güneş enerjisi santrali yatırımları ile tarımsal destekler hakkında vatandaşlara yapacakları çalışmaları anlattı.

Programa Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Ayşen Gürcan ve vatandaşlar katıldı.