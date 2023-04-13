Bakan Dönmez: 'Eskişehir'imize lig atlatacağız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir AK Parti İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette, "Eskişehir küresel ölçekte marka oluşturan şehirlerimizden birisi olacak" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partililer ile bir araya geldi. AK Parti Eskişehir 1. Sıra Milletvekili Adayı olarak açıklanan Bakan Dönmez'e, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan ve diğer milletvekili adayları eşlik etti.

"Eskişehir küresel ölçekte marka oluşturan şehirlerimizden birisi olacak"

Gerçekleştirdiği ziyarette partililerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in eksiklerini gidererek küresel çapta markaların oluşturulmasını sağlayacaklarını belirtti. "Eskişehir'e lig atlatacağız' diyen Bakan Dönmez, "Eskişehir'in isteklerini, taleplerini, sorunlarını, ihtiyaçlarını hepsini biliyoruz. Büyük oranda sorunları çözülmüş bir kentimiz var hamdolsun. Ama değişen, gelişen şartlara göre ihtiyaçlarımız da değişiyor ve artıyor. İşte o değişen ve gelişen şartlardan kaynaklı doğan talepleri de dikkate alacağız. Eskişehir zaten İç Anadolu'muzun büyüyen, gelişen, yıldızı parlayan kentlerimizden birisi. Hem sanayisiyle, hem hizmet sektörüyle, özellikle eğitim alanında çok saygın üniversiteleriyle, yine tarımsal faaliyetleriyle baktığımızda kültürel etkinlikleriyle dolu dolu bir kentte yaşıyoruz. Eskişehir'in güçlü yanları zayıf yanlarından oldukça fazla. Eskişehir fırsatları, Eskişehir'in tehditlerinden oldukça fazla. O zaman demek ki bu güçlü yanlarımızı akıllı, mantıklı kullandığımızda Eskişehir'imize lig atlatacağız. Eskişehir bugüne kadar daha çok ulusal çapta markalar çıkartan kentimizdi. Bugünden sonra küresel ölçekte marka oluşturan marka şehirlerimizden birisi olacak" ifadelerini kullandı.

"Daldaki kuşu vadetmeyeceğiz"

Seçim döneminde yapacakları çalışmalarda kapı kapı dolaşacaklarını ve seçmenin gönlüne dokunacaklarını dile getiren Bakan Dönmez, sunacakları vaatleri yerine getireceklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu kampanya döneminde kapı kapı dolaşacağız. Çalmadık kapı bırakmayacağız. Gönüllere dokunacağız. Burası Yunus Emre'nin diyarı. Onun diliyle konuşacağız. Eskişehir'e hizmet eden kim varsa onunla temasa geçeceğiz. Odalarımızda, belediyelerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda, üniversitelerimizle, işçi-işveren temsilcileriyle, bu kente katkı sağlayan herkesle temasa geçeceğiz. Onların istek talep önlemlerini alacağız. Göreceksiniz siz de Eskişehir'in özellikle 14 Mayıs'tan sonra bahsettiğim gibi küresel ölçekte bir marka şehir yapmak için ne gerekiyorsa bunun bütün verilerini, bilgilerini toplayacağız. Zaten arkadaşlarımızla ilk andan itibaren bu çalışmayı başlattık. Sayın İl Başkanımız da sağ olsun gereken desteği veriyor. Adaylarımızın çok güzel önerileri, projeleri var. Bunları hızlıca değerlendirip Eskişehir kamuoyunun önüne çıkacağız. Şimdi bu bütün mesajlarımızı, projelerimizi ilk anda, ilk buluşmamızda da vermek istemiyoruz. Bir kısmını daha sonraki günlere bırakacağız. Bizim proje önerilerimiz kaynağı olan ayağı yere basan projeler olacak. Daldaki kuşu vadetmeyeceğiz. Olabilecek, gerçekleşebilecek ne varsa bunlar için de gereğini yapacağız." - ESKİŞEHİR