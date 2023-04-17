Bakan Dönmez, Eskişehir'de Yeniden Refah Partisi, BBP ve HÜDA PAR'ı ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) il başkanlıklarını ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) il başkanlıklarını ziyaret etti.

Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Bakan Dönmez, partisinin seçim çalışmaları kapsamında kentte bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile Sakarya 1 Caddesi'nde bulunan Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığına gelen Dönmez, İl Başkanı Osman Mandacı ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı. Dönmez burada Mandacı ve partililerle bir süre görüştü.

Dönmez daha sonra Hamam Yolu'nda yer alan BBP ve HÜDA PAR'ın il başkanlıklarını ziyaret etti. BBP İl Başkanı Mehmet Ali Alptekin ile bir araya gelen Dönmez daha sonra HÜDA PAR İl Başkanı Mürsel Gülsari ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Dönmez'e ziyaretlerinde AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Ayşen Gürcan, Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Derya Çıraklı ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan eşlik etti.