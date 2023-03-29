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Bakan Dönmez'den 'Akkuyu' açıklaması

Bakan Dönmez'den 'Akkuyu' açıklaması

Politika Haberleri

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtın Akkuyu'ya geleceğini duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtın Akkuyu'ya geleceğini duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akkuyu'da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu, nükleer tesis statüsü kazanacak" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Fatih Dönmez Politika Haberler

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