Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Önümüzdeki 5 yılda yapılacak hizmetlere siz karar vereceksiniz, 'Devam etsin mi, etmesin mi' diye. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza destek verirseniz, dün, bugün olduğu gibi, yarın da milletimizin hayır duasını almak için gece gündüz çalışacağız dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Alpu ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. Mahalle muhtarı Kerim Bakır ve mahallelinin karşıladığı Bakan Dönmez, Bahçecik Mahallesi Merkez Camii'nde yağmur duasına katıldı. Duanın ardından mahalleliyle birlikte yemek yiyen Bakan Dönmez, kahvede halkla sohbet edip taleplerini dinledi. Milletvekili seçimlerinin geride kaldığını, ancak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turla devam edeceğini söyleyen Bakan Dönmez, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Herkesin yeniden sandığa gitmesi gerektiğini ifade eden Dönmez, Biz milletvekili seçimini ve Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu hep birlikte yaptık. Seçimde bize oy veren, vermeyen, sandığa giden tüm yurttaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ama biliyorsunuz başkanlık sisteminde ilk turda yüzde 50'yi geçmek gerekiyordu. Yarım puan farkla yüzde 50'yi geçemedik. Milletimizin takdiri. İşte en büyük rakibimizle aramızdaki oy farkını, oy sayısını sizler görüyorsunuz. Şimdi bir ricamız, bir istirhamımız daha olacak vatandaşlarımızdan inşallah 28 Mayıs'ta o gün çeşitli mazeretleri dolayısıyla sandığa gidip oyunu atamayan vatandaşlarımızı da ikaz ederek, gerekirse yardımcı olarak bir kez daha sandığa gitmenizi sizden özellikle bekliyoruz. Rica ediyoruz. Bir kez daha Alpu ve Bahçecik mahallemiz devletinin, milletinin, vatanının, bayrağının yanında olduğunu göstersin cümle aleme diye konuştu.

'SORUMLULUĞU SADECE SİYASETÇİLERE BIRAKMAYIN'

İkinci turda hiçbir şeyin garantisinin olmadığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verilmesi halinde hizmetlerin devam edeceğini belirten Bakan Dönmez, Bu süreçte de doğru adamla yolumuza devam edeceğiz. Bazen arkadaşlar da soruyorlar. İşte seçimi ikinci turda alabilir miyiz Tabii hiçbir şeyin garantisi yok. Diyorum ki bu soruyu sorana, sana bağlı. Eğer sen sandığa gidersen, oyunu atarsan, sandığa sahip çıkarsan kazanacağız. Sorumluluğu sadece siyasetçilere, bizlere bırakmayın. Çünkü siz, milletin bir yerde kaderini belirleyecek, önümüzdeki 5 yılda yapılacak hizmetlere karar vereceksiniz, 'Devam etsin mi, etmesin mi' diye. Biz, bize destek verirseniz, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verirseniz, dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarın da milletimizin hayır duasını almak için gece gündüz çalışacağız dedi. (DHA)

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