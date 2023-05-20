Bakan Dönmez: CHP'nin iktidar olduğu yıllarda bırakın baharı, bırakın sonbaharı, bu millet hep karakışları yaşadı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP'nin iktidar olduğu yıllarda millete hep 'karakışları' yaşattığını ileri sürerek, 'Nerede zulüm var, orada CHP var. Nerede millete karşı bir tuzak var, orada CHP var.' dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "CHP'nin iktidar olduğu yıllarda bırakın baharı, bırakın sonbaharı, bu millet hep karakışları yaşadı. Nerede zulüm var, orada CHP var. Nerede millete karşı bir tuzak var, orada CHP var. Nerede millete karşı bir oluşum var, bir yapı var, orada CHP var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhur İttifakı Eskişehir teşkilatlarının buluşmasına katıldı. Şehit Anıl Gül Spor salonunda ittifak partisi üyelerince karşılanan Dönmez'in yanı sıra programa AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK üyesi Burhan Sakallı, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Büyük Birlik Partisi Merkez MKYK üyesi Ahmet Namık Akdoğan ve Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı da katıldı.

Bakan Dönmez, CHP'nin iktidar olduğu yıllarda millete hep 'karakışları' yaşattığını ileri sürerek "Şimdi SSK'yı batıran hesap uzmanı çıkmış devleti yönetmeye talip oluyor. Ortakları da tek başına kazanamayacağı bildikleri için yanına kim varsa doldurdular. CHP'nin iktidar olduğu yıllarda bırakın baharı, bırakın sonbaharı, bu millet hep karakışları yaşadı. Nerede zulüm var, orada CHP var. Nerede millete karşı bir tuzak var, orada CHP var. Nerede millete karşı bir oluşum var, bir yapı var, orada CHP var" diye konuştu.

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