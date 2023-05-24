Bakan Dönmez: Bu seçim sadece Türkiye'nin seçimi değil

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin önemine vurgu yaparak, "Şimdi bu seçim sadece Türkiye'nin seçimi değil. Bu seçim bugüne kadar mazlumlara, mağdurlara, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun desteğini, yardımı esirgememiş Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun Cumhurbaşkanı seçimi olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sendikaların organizasyonuyla işçilerle bir araya geldi. Yenikent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda işçi sendikalarının temsilcileri tarafından karşılanan Bakan Dönmez, buradaki işçilere seslendi. Yeni toplu sözleşme dönemlerinde sendikalarımızın kurumlarımızdan bazı talepleri olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Kurumlarımız ve sendikalarımız bu konuda müzakerelerini yapıyorlar. Her iki tarafın da faydasına olacak işler için bizler de hükümet olarak her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Bu iş helal kazanç davası. Bu iş memleket meselesi. O yüzden siz işçi kardeşlerimizin yararına olacak ne varsa hayata geçireceğiz inşallah. Bundan önce Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz nasıl işçi kardeşlerimizden yana tavır aldıysa bundan sonra da inşallah bu böyle devam edecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.