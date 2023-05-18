Bakan Dönmez: Bu seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefa seçimi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'vefa seçimi' olarak gördüklerini belirterek, "Bu seçim bir vefa seçimi. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır gece gündüz demeden, ömrünü milletimize vakfetti. Şimdi inşallah milletimiz de 21 yılın şanına yakışır bir şekilde bir kez daha oylarını Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhur İttifakı partilerinin il başkanlarının da katılımıyla 'basın buluşması' düzenledi. Seçim sonuçlarını değerlendiren Bakan Dönmez, seçmenlere büyük katılımlardan dolayı teşekkür etti. Seçimin enerji anlamında herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığını ifade eden Bakan Dönmez, "Bildiğiniz gibi tabii seçim güvenliğinin unsurlarından bir tanesi de enerjiyle ilgili hususlardı. Hamdolsun o gün Türkiye sathında herhangi bir sorun yaşanmadan süreç tamamlanmış oldu. Milletimiz 21 yıldır olduğu gibi bir kez daha teveccühleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini ortaya koydu. Seçimden önce yapılan anketlere, algı operasyonlarına tüm iftira ve saldırılara rağmen Anadolu irfanı bir kez daha galip geldi. Milletimizin ferasetiyle, oynanan her oyunu kurulmak istenen bütün tuzakları bozduk. Kumar masallarını dağıttık. Cumhur İttifakı'mızın bütün temsilcileri olarak seçim süreci boyunca sokak, sokak, kapı, kapı gezdik. Milletimize gerçekleri hakkı ve hakikati anlattık. Bir kez daha Cumhur İttifakı'ndaki bütün kardeşlerimize, üstün gayretlerinden, fedakarlıklarından, özverilerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Basın buluşmasına katılan Bakan Dönmez'in yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Büyük Birlik Partisi Merkez MKYK üyesi Ahmet Namık Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı da birer konuşma yaptı.