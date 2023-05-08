Bakan Dönmez: 'Borda artık strateji değişikliğine gittik'

Eskişehir'de basın mensupları ile bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin bor konusunda strateji değişikliğine gittiğini anlattı. Dönmez, Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıyla ilgili, "Siyaseten birbirimize mağlup olabiliriz, karşı durabiliriz ama bu işin şiddet veya hakaret boyutuna gelmesine hangi parti olursa olsun kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Eskişehir'den AK Parti'nin milletvekili adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Dönmez ve milletvekilleri sunum yaparak, ülke genelinde ve Eskişehir özelinde yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Açıklamalarının bir bölümünde Eskişehir'in potansiyeline vurgu yapan Bakan Dönmez, "Biliyorsunuz bor konusunda dünyanın en büyük rezervleri Türkiye'de, yüzde 72'si bizde. Eskişehir de o açıdan çok şanslı. Bandırma'da geçtiğimiz aylarda şubat ayında sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bor karbür fabrikamızı açmıştık. Burada yılda bin ton üretim yapılacak. Borda artık biz strateji değişikliğine gittik, cevher satışını sınırlandırdık, katma değerli ürün satışına geçtik. Biz boru ham madde olarak yani cevher olarak satarsak tonu 150 dolar, işlediğimizde, bir miktar rafine ettiğimizde bin 500 dolara çıkıyor. Biz Çin'den, diğer ülkelerden işleniş bor karbürü alıyorduk. Bor karbürü savunma sanayisinde mukavemeti yüksek hafif yoğunluğu düşük bir ürün, orada çok kullanılıyor. Tonuna o zaman 35 bin dolar veriyorduk yani bin dolara sattığımızın adam işliyor yeni bir ürün haline getiriyordu 35 katına bize geri satıyordu, şimdi bunu tersine çevirdik" dedi

İmamoğlu'na saldırı

Sunumunun ardından Bakan Dönmez, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün Erzurum'da mitingi sırasında Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırı hakkında sorulan soruya cevap veren Dönmez, "Seçimlerin demokrasi şöleni içerisinde kendi mecrasında yapılması gerektiğini kabul ediyoruz. Evet siyaseten birbirimize mağlup olabiliriz, karşı durabiliriz ama bu işin şiddet veya hakaret boyutuna gelmesine hangi parti olursa olsun kabul etmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

Basın toplantısı sona erdikten sonra gazeteciler TOGG'la hatıra fotoğrafı çekildi. - ESKİŞEHİR