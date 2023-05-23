Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız çekilirse seçimi kazanabilir (2)

BAKAN DÖNMEZ MAHMUDİYE'DE MUHTARLA BULUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çifteler ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Mahmudiye ilçesine geçti. Burada sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Bakan Dönmez, ilçe sorunlarına ilişkin talepleri dinledi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci turu için milliyetçi oylara talip olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Biz başkaları gibi 3-5 oy uğruna onlarla görüşmüyoruz. Ne bölücülerle ne darbecilerle bir temasımız yok. Bizim tek temas noktamız halkımız, milletimiz, sizlersiniz. Biz onlar gibi başkalarından talimat almıyoruz. Bize tek talimat verecek olan kişiler sizlersiniz. Buraya da biz talimatlarınızı almak için geldik. Gücümüz, nefesimiz yettiğince bu hizmetleri yapacağız. Şimdi muhalefet lideri tabi sandıktan umduğunu bulamadığı için acaba sağ milliyetçi oylarını alabilir miyim, diye söylem değiştirdi ama iş işten geçti. Çünkü tam gaz giderken bir anda beyefendi sağa direksiyonu kırdı mı? Kırdı ama o virajı alamayacak arabayı şarampole devirecek inşallah. Az kaldı 3 gün sonra" dedi.Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar buluşmasına Bakan Dönmez'in yanı sıra Mahmudiye Kaymakamı Esra Arıtürk, Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de katıldı.