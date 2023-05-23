Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız çekilirse seçimi kazanabilir

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "İkinci tura iki aday giriyor. Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanımız adaylığından çekilmesiyle mümkün" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'den milletvekili seçildiği Eskişehir'de çalışmalarına Çifteler ilçesinde devam etti. Çifteler Kültür Evi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Dönmez, ilçeyle ilgili talepleri ve sorunları dinledi.

Milletvekilliği genel seçimine işaret eden Bakan Dönmez, "Son seçimde de Cumhur İttifakı olarak çoğunlukla artık Meclis'teyiz. 'Güçlü Meclis'e, güçlü başkan yakışır' diyoruz. Bu seçim de Sayın Cumhurbaşkanımıza güzel bir destek verelim ki hem Eskişehir hem de Türkiye kazansın. Eskişehir ve Çifteler'in de kazanan tarafta yer alacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.