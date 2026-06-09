İçişleri Bakanı'ndan kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bu vizyona yakışan bir ciddiyetle, sahada ve merkezde kararlılıkla çalışıyoruz. 2026-2030 dönemini kapsayan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı' da bu kararlılığın yeni dönem yol haritasıdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19'uncu Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Çiftçi, kadına yönelik şiddete karşı 'sıfır tolerans' anlayışıyla önleyici ve caydırıcı tüm mekanizmaların daha güçlü işletilmesinin ortak sorumluluk olduğunu söyleyerek, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, aile kurumunun selametini, insan onurunu ve toplumsal huzuru doğrudan ilgilendiren temel meselelerinden başında geldiğini aktardı.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı kararlılığın yeni dönem yol haritasıdır"

Türkiye Yüzyılı vizyonunun merkezinde huzurlu aile, güçlü toplum, güvenli şehir ve insan onurunu esas alan devlet anlayışı olduğunu dile getiren Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bu vizyona yakışan bir ciddiyetle, sahada ve merkezde kararlılıkla çalışıyoruz. 2026-2030 dönemini kapsayan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı' da bu kararlılığın yeni dönem yol haritasıdır. 5 hedef, 15 strateji ve 130 faaliyetten oluşan bu plan; bilimsel temele dayalı, katılımcı, sürdürülebilir ve risk odaklı bir yaklaşımı esas almaktadır. İçişleri Bakanlığı olarak biz de 9'u doğrudan sorumlu, 23'ü ilgili olmak üzere toplam 32 faaliyette görev üstleniyoruz. Bakanlığımız açısından önceliğimiz nettir; Riski erken görmek, mağdura hızlı ulaşmak, koruyucu ve önleyici tedbirleri etkin biçimde uygulamak, şiddeti besleyen zemini ortadan kaldırmak ve kurumlar arası iş birliğini daha güçlü hale getirmek. Bu alandaki en önemli uygulamalarımızdan biri KADES'tir. Kadın Acil Destek Uygulaması, 24 Mart 2018'den bu yana kadınların acil durumlarda güvenlik birimlerimize en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan hayati bir imkan sunmaktadır. 1 Haziran itibarıyla KADES; 9 milyon 713 bin 686 kişi tarafından indirilmiş; uygulama üzerinden 2 milyon 117 bin 98 ihbar alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması ile acil yardım ve ihbar süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını açıyoruz"

Bakan Çiftçi, Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması ile acil yardım ve ihbar süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını açtıklarını belirterek, "Bu uygulamayla vatandaşlarımız; konum, fotoğraf ve kısa video desteğiyle ihbarlarını tek tuşla iletebilmekte, ekiplerimiz de vakalara daha hızlı, daha doğru ve daha hazırlıklı şekilde müdahale edebilmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hayati öneme sahip KADES'in de Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulamasında yer alması, bu alanda önemli bir yeniliktir. Böylece şiddet riski altındaki kadınlar, telefondan, akıllı saatten tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebilmekte; ihtiyaç anında devletin koruyucu eli bir tık kadar yakınlarında olmaktadır. KADES'in Hayat 112 Acil çatısı altına taşınmasıyla birlikte koruma hattımızı daha da güçlendiriyoruz. Şiddet riski altındaki kadınlar, telefonlarına ulaşamayacak durumda olsalar dahi kollarındaki akıllı saat üzerinden tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebilecektir. Ayrıca üçüncü kişiler de şiddet, sağlık, asayiş ya da başka bir acil durumla karşı karşıya kalan yakınları için konum, fotoğraf ve kısa video desteğiyle 112'ye güvenli biçimde ihbarda bulunabilecektir. Bu yönüyle Hayat 112 Acil, vatandaşımızın kendi can güvenliği kadar sevdiklerinin can güvenliği için de devlete en hızlı şekilde ulaşabildiği yeni ve güçlü bir mobil ihbar imkanı sunmaktadır" dedi.

"Sahada 7 gün 24 saat görev yapan personelimiz büyük bir gayret göstermektedir"

Kurumsal kapasiteyi de sürekli geliştirdiklerini ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde toplam 175 Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi bulunduğunu kaydeden Çiftçi, "Sahada 7 gün 24 saat görev yapan personelimiz, mağdura hızlı ulaşmak, tedbirleri uygulamak ve süreci dikkatle takip etmek için büyük bir gayret göstermektedir. Eğitim faaliyetleri de bu mücadelenin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. 2020-2026 yılları arasında; 1 milyon 367 bin kolluk personeline, 553 bin özel güvenlik görevlisine ve 243 bin 500 er ve erbaşa kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilmiştir. Ayrıca 2 bin 127 mülki idare amirimiz de bu alanda yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle desteklenmiştir. 'KadınaElKalkamaz' kampanyası kapsamında 2022-2026 yılları arasında 42 milyon 763 bin 516 erkeğe bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Çünkü bu mücadele, kolluk tedbirlerinin yanında toplumsal bilinç, aile terbiyesi, ahlaki sorumluluk ve ortak hassasiyet gerektiren geniş bir alana sahiptir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı