Bakan Çiftçi: "Göçmen kaçakçılarına asla geçit verilmeyecektir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Denizlerde yürütülen keşif, gözetleme ve müdahalelerle göçmen kaçakçılarına asla geçit verilmeyecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Çiftçi, "Denizlerimiz, kıyılarımız, limanlarımız; ülkemizin mavi ufku ve bereket kapısıdır. Denizlerimizin güvenliği yalnızca bir sınır güvenliği meselesi değildir. Ekonomimizin, ticaretimizin, çevremizin, insan hayatının ve milli irademizin korunmasıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, deniz yetki alanlarımızda bu büyük sorumluluğu yüksek bir disiplinle, sarsılmaz bir görev şuuru ile yerine getiriyor" dedi.

"'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, güçlü devlet, güçlü millet, güçlü gelecek iradesidir"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ufkunu büyüten, iddiasını yükselten bir ülke olduğunu ifade eden Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı' vizyonu güçlü devlet, güçlü millet, güçlü gelecek iradesidir; savunmada caydırıcılık, ekonomide direnç, teknolojide atılım, kamu düzeninde kararlılık ve toplumsal huzurda süreklilik demektir. Bizler İçişleri Bakanlığı ailesi olarak emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle bu vizyonun güvenlik ayağını en sağlam şekilde taşımaya devam edeceğiz. Rotamız bellidir; Türkiye Yüzyılı'nı, huzurun yüzyılı yapmak. Hedefimiz nettir; milletimizin güvenliği, çocuklarımızın yarınları, o yüzden her türlü suç ve suçluyla mücadelede irademiz sarsılmazdır. Asayişi bozanlara, organize suç şebekelerine, kaçakçılık ağlarına, insan tacirlerine, terörün uzantılarıyla hukuk içinde kararlılıkla kesintisiz şekilde mücadele edeceğiz. Suçu kaynağında önleyecek, riskleri ortaya çıkmadan bertaraf edeceğiz" diye konuştu.

"Uyuşturucu, gençliğimizi hedef alan sinsi bir tuzaktır"

Gençliğin Türkiye'nin istikbali olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Güvenlik bir bütündür; karası da denizi de aynı iradenin parçasıdır. Bu mücadelenin en kritik başlıklarından biri de uyuşturucuyla olan mücadelemizdir. Uyuşturucu, bir zehir ticareti olmanın ötesinde gençliğimizi hedef alan sinsi bir tuzaktır. Ailelerimizi yıpratan, toplumun direncini düşüren, suç örgütlerini besleyen bir tehdittir. Gençlerimizin umutlarını karartanlara, haramı ticaret sayanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz. Zira Türkiye'nin gençliği, Türkiye'nin istikbalidir. Bu istikbali korumak mukaddes bir vazifedir" ifadelerini kullandı.

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu mücadelenin mavi vatandaki en önemli gücüdür"

Uyuşturucuyla mücadelede sahil hattının ve deniz trafiğinin öneminin büyük olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Bir diğer önemli mücadelemiz düzensiz göçledir. Düzensiz göçle mücadele sınır güvenliğimizin, kamu düzenimizin ve insan hayatının korunmasının temel başlıklarından biridir. Ülkemiz, mazluma merhametiyle sahip çıkarken göçmen kaçakçılığını kazanca çeviren organize yapılara karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu mücadelenin mavi vatandaki en önemli gücüdür. Denizlerde yürütülen keşif, gözetleme ve müdahalelerle hem kaçakçı şebekelerine darbe vurulmakta hem de tehlikeye düşen insanların hayatı korunmaktadır. Bu kararlılık sürecek; göçmen kaçakçılarına asla geçit verilmeyecektir" diye konuştu.

"Denizde bir can tehlikeye düştüğünde en kararlı duruş sahil güvenliğimizden geliyor"

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini tebrik eden Çiftçi, "Sahil Güvenlik Teşkilatımız, denizdeki narkotik mücadelemiz başta olmak üzere arama-kurtarmadan düzensiz göçle mücadeleye, deniz emniyetinden çevre güvenliğine kadar çok geniş bir sahada en büyük stratejik gücümüzdür. İnşallah bu gücü daha da tahkim edeceğiz. Denizde bir can tehlikeye düştüğünde, bir yardım çağrısı yükseldiğinde, bir suç girişimi tespit edildiğinde ilk refleks, en hızlı müdahale, en kararlı duruş sahil güvenliğimizden geliyor. Bu millet, denizdeki nöbetin kıymetini biliyor. ve devletimiz, bu nöbeti tutan evlatlarını her daim destekliyor. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan'ın rahmet ikliminin ülkemizi sarıp sarmalamasını diliyorum. Vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Mavi vatanın emanetini omuzlarında taşıyan kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kıymetli personelini özverili hizmetleri, yüksek disiplini ve sarsılmaz görev bilinci için yürekten tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı