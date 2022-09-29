Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan, uluslarası hukuka aykırı bir şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ilan ederken biz de elimiz kolumuz bağlı kalmayız" "Uluslararası sistemin zayıf olduğu bir dönemde sorunların çözümünde ön plana çıkan aktörler var. Bunların başında da Türkiye var.

Bakan Çavuşoğlu: " Yunanistan, uluslarası hukuka aykırı bir şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ilan ederken biz de elimiz kolumuz bağlı kalmayız"

"Uluslararası sistemin zayıf olduğu bir dönemde sorunların çözümünde ön plana çıkan aktörler var. Bunların başında da Türkiye var. Biz gerek Ukrayna Savaşı, gerekse bölgemizde Suriye gibi, Libya gibi sorunlu bölgeler var. Buralarda, bu sorunların çözümü konusunda gayret sarf etmeye devam edeceğiz"

DENİZLİ -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı kapsamında katıldığı toplantıda soruları cevapladı.