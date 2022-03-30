Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan'a, azınlığın seçtiği müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan'a, azınlığın seçtiği müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'a, Azınlığın seçtiği Müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Yunanistan'a, Azınlığın seçtiği Müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i tebrik ederek, "Yunanistan'a, Azınlığın seçtiği Müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya, Yunanistan, Medya, Politika, Haberler

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