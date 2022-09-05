Bakan Çavuşoğlu: 'Herkesle iş birliği yapma arzusundayız'

Bakan Çavuşoğlu: "Sayın ( Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika'da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız."

Bakan Çavuşoğlu: "Yaptığımız açıklamalarda net ifadeler kullanıyoruz. ' Fransa'nın geçmişteki Afrika'daki sömürgeci anlayışı tutmadı, geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalılar' dedik. Fransa, aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye'de ya da başka ülkelerde aramaması gerekiyor. O ülkeleri Fransa'ya karşı kışkırttığımız için değil."

(İHA)