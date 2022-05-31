Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde adını 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde adını 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Politika
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Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde adını 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderilen mektup ile Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının 'Türkiye' olarak tescil edilmesini sağladıklarını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderilen mektup ile Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının 'Türkiye' olarak tescil edilmesini sağladıklarını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Türkiye Politika Haberler

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