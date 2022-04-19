Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Politika