Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeler ele alındı, Bakan Kuleba ayrıca, Bartın'da meydana gelen kazaya ilişkin taziye dileklerini iletti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika