Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihracı için çeşitli fikirler ortaya çıktı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihracı için çeşitli fikirler ortaya çıktı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: 'Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihracı için çeşitli fikirler ortaya çıktı'

Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihracı için çeşitli fikirler ortaya çıktı.

Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihracı için çeşitli fikirler ortaya çıktı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulacak bir mekanizma. Biz Türkiye olarak bu planı uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. Bunun önünü hep birlikte açmamızda fayda olduğunu düşünüyoruz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title