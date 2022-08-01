Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna Tahılının Karadeniz'den Güvenli Sevkiyatı Kapsamındaki İlk Gemi Ukrayna'dan Yola Çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemi Lübnan'a gitmek üzere bu sabah Odesa Limanı'ndan yola çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz."

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında ise "Ukrayna tahılını taşıyan gemi Odesa limanından bugün sabah ayrıldı" açıklaması yapıldı ve yola çıkan ilk geminin görüntüleri paylaşıldı.