Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 15 bine yakın vatandaşımızı tahliye ettik" - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 15 bine yakın vatandaşımızı tahliye ettik"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 15 bine yakın vatandaşımızı tahliye ettik" -"Bugün ya da yarın güzel haberleri verebiliriz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: " Ukrayna'dan 15 bine yakın vatandaşımızı tahliye ettik"

-"Bugün ya da yarın güzel haberleri verebiliriz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'dan 15 bine yakın vatandaşımızı tahliye ettik

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'dan 15 bine yakın vatandaşımızı tahliye ettik

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'dan 15 bine yakın vatandaşımızı tahliye ettik

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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