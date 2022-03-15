Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 15 bine yakın vatandaşımızı tahliye ettik"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 15 bine yakın vatandaşımızı tahliye ettik" -"Bugün ya da yarın güzel haberleri verebiliriz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu: " Ukrayna'dan 15 bine yakın vatandaşımızı tahliye ettik"
-"Bugün ya da yarın güzel haberleri verebiliriz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.