Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları) Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu... - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları) Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu...

Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları) Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu yapmasak ne DEAŞ temizlenirdi ne YPG-PKK" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

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Bakan Çavuşoğlu: "( Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları) Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu yapmasak ne DEAŞ temizlenirdi ne YPG-PKK"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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