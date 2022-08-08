Bakan Çavuşoğlu: "( Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları) Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu yapmasak ne DEAŞ temizlenirdi ne YPG-PKK"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.