Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Haziran'da ilki gerçekleştirilecek olan Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Haziran'da ilki gerçekleştirilecek olan Türkiye-Azerbaycan- Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gidecek.

Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı mekanizması, üç ülkeyi ilgilendiren konularda mevcut eşgüdümün pekiştirilmesini ve karşılıklı yarar temelinde bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede toplantıda üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması öngörülüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kazakistan Azerbaycan Türkiye Bakü Politika Haberler

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