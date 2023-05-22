Bakan Çavuşoğlu: Türkevi'ne yönelik saldırının faillerinin tespitini bekliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Türkevi'ne alçakça bir saldırı düzenlendiğini belirterek, "ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Türkevi'ne alçakça bir saldırı düzenlendiğini belirterek, "ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York'taki Türkevi'mizin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı meydana gelmiştir. ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023