Bakan Çavuşoğlu, Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlarla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüştü.

Sudan'dan tahliye sürecini yakından takip eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır üzerinden gelecek kafile ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Çavuşoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı selamlıyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kazasız belasız inşallah Kahire'ye varın. Oradan da sağlıkla ülkemize dönün inşallah" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar bin 383'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam bin 500 kişi tahliye edildi. - ANKARA