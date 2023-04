Bakan Çavuşoğlu: " Sudan'da bize el uzatan insanları bırakamayız"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuk ve tahliye konusunda bir marka olduğunu vurgulayarak, "Sudan'dan çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz var, onları da inşallah oradaki doktorlarımızla beraber onları da tahliye edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Bizden umut bekleyen insanları, bize elini uzatan insanları orada bırakamayız, onları da ülkelerine gönderiyoruz" dedi.

AK Parti'den birinci sıra milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Konyaaltı Devlet Hastanesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarlarının birinci önceliğinin sağlık olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin sağlık sisteminin iktidara geldikleri zaman çök kötü olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Yaptığımızı hizmetlerle artık Türkiye'nin sağlıkta dünyada model haline geldiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaklaşık 15-16 senedir Türkiye'nin sağlık sistemini dünyaya model olarak anlattığını dile getiren Çavuşoğlu, " Her alanda olduğu gibi Türkiye bugün dünyada sağlıkta en öde gelen ülkelerden biri olmuştur. Sadece hastanelerle değil sağlıkla ilgili her konuda. İşte sigorta konusu eskiden insanlarımızın sigortası yoktu. 65 yaş üstü insanlar sigorta kapsamında değildi. Bugün Türkiye'de hayata geçirdiğimiz sigorta sistemi sayesinde insanlarımızın yüzde 99 sigorta bünyesinde. Evde bakım diye bir anlayış yoktu. Sağlıkla ilgili her alanda devrim ve reformlar yaptık. Bu elbette bütçe ile olur. Bakım yapan kişiye para vermezsen olmaz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin 2002 yılında 2.2 milyar liraydı, 2023'de 293 milyar lira olduğunu kaydetti.

"Eskiden yoğun bakım için torpil istenirdi"

Sadece bütçe değil, sağlık personel sayısını da ciddi şekilde arttırdıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "2023 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplamda 14 bini aşkın sağlık kuruluşu var. Sağlık personeli 2002 yılında 378 bindi, şuanda 1 milyon 360 bin kişi. Yani ilave bir milyon kişi. Nüfusumuz artıyor, insanlarımızın beklentisi artıyor. Sağlık hizmetlerini hızlı ve kaliteli vermek için çaba sarf ediyoruz. Büyük bir sağlık ordusu ile milletimizin hizmetindeyiz. Son 21 yılda yatak sayımızı 164 binden 258 bine, nitelikli yatak sayısında 19 binden 165 bine çıkardık. Eskiden yoğun bakımlarda yer bulunmazdı. Milletvekili olduğumuz ilk yıllarda Antalya'da ve Türkiye'nin her yerinde insanlar yoğun bakımda yer bulabilmek için bizden torpil isterlerdi. Buna müdahale etmek haksızlık olur ve doğru olmazdı. Belki diğer kişinin yoğun bakımda ihtiyacı olan kişinin daha durumu ağır. Siyasetçinin bunlara müdahale etmesi doğru değil ama insanlar çaresiz geliyordu" diye konuştu. Çavuşoğlu, yoğun bakım yatak sayısını 18 kat arttırıp, 40 bine çıkardıklarını belirtti.

"Sınıf ayrımı kalktı"

Kovid 19 döneminde ülke geneli yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70'i geçmediğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, " İnsanlarımız bir tedavi için başka bir yere, diğer tedavi için başka hastaneye gidiyordu. Bunu şehir hastaneleri ile çözebilirsiniz. Şehir hastanelerini inşa etmeye başladığımız zaman, "ne gerek var, bunlar israf, kim gelecek" dediler. Kovid başladı acil müdahale hastaneleri yaptık,'bunlar israf'. Şimdi Hatay Defne'de hastane yapıyoruz 2 ayda onunla da dalga geçiyorlar. Ama bizim milletimiz görüyor, bu 21 şehir hastanesinin nasıl hizmet ettiğini görüyoruz. Hastanelerde sınıf ayrımı kalktı. Eskiden işçiler devlet hastanelerine gidemiyordu. Tedavide insan arasında ayrım olur mu? Bu ayrımları Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı" dedi

"Şehir hastanesi açılıyor"

Bakan Çavuşoğlu, bin 400 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi'nin yüzde 80 oranında bittiğini, bir kaç ay içinde hasta alımına başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın ambulans kapasitesi hakkında da bilgiler aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Ambulans sayısını 10 kat arttırdık. Deniz, hava ve motorize ambulansları hizmete soktuk. Çok hikayeler duyardık. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da hastaneye yetişemediği için doğum yapmak üzereyken vefat eden anneleri çok okuduk. Karın üzerinde giden insanları gördük. Şimdi karda suda olsa her yerde vatandaşımıza ulaşıyoruz. Havadan hastamızı acil müdahale lazım, ambulans helikopteri devreye soktuk.2008'den 2022 sonu itibariyle 40 bin 500 vatandaşımızı ambulans helikopterler hastanelere taşıdı. Uçak ambulanslarımız bugün kadar 17 bin 175 hastamız taşındı. Sadece geçen sene 178 vatandaşımızın, bu sene bugüne kadar 45 vatandaşımızı ambulans uçaklarla yurt dışından getirdik. Küçükken imrendiğimiz ülkelerden çok daha iyi hizmet veriyoruz" dedi.

"Sağlık turizmi"

Çavuşoğlu, deniz ambulansı ile de 31 binden fazla hastayı hastanelere ulaştırdıklarını, ayrıca son 21 yılda 738 yeni hastane olmak üzere toplamda 3 bin 92 sağlık tesisini Türkiye'ye kazandırdıklarını belirtti. Turizmde dünyada 3. sıraya geldiklerini ifade eden Çavuşoğlu, " Sağlık turizminden geçen sene 4 milyar dolar elde ettik. 40 milyar dolar elde edeceğiz. Yatırımların karşılığını alacağız. Kovid'den sonra Türkiye'nin potansiyeli daha iyi görüldü, Arap ve Körfez ülkeleri hastasını bize göndermeye başladı. Sağlık noktasında vize kolaylığı sağlıyoruz" dedi.

"Hurma'ya diş hastanesi"

Konyaaltı'na 150 yataklı bu hastanenin yanına Hurma'da 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı hastanesi açacaklarının müjdesini verdi.

Çavuşoğlu, ağız, diş ve göz sağlığı için yurt dışından çok fazla hasta geldiğini belirterek, bu çerçevede daha fazla yatırım yapacaklarını işaret etti.Son 20 yılda her alanda olduğu gibi Antalya'da borçlarını ödemek için her alanda yatırımlar yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Hastanenin en iyisini yapıyoruz ama sağlık personeli noktasında kişi başına düşen doktor sayısında istediğimiz seviyeye gelemedik. Antalya'nın her yerini sağlık hizmetleri ile kucaklıyoruz" dedi.

"Sudan'dan tahliye"

Türkiye arabuluculuk ve tahliye konusunda bir marka olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu," Sudan'dan çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz var, onları da inşallah oradaki doktorlarımızla beraber onları da tahliye edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Bizden umut bekleyen insanları bize elini uzatan insanları orada bırakamayız. Onları da ülkelerine gönderiyoruz. Kardeşlerimizi de tahliye edeceğiz. Türkiye bugün her alanda marka küresel bir aktör oldu. Konumumuzu daha da güçlendirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan, yıllarca Konyaaltı'nda yaşayan biri olarak hastanenin bölgeye ilaç gibi geleceğini, Kemer tarafında olabilecek bir kazaya ilk müdahaleler açısından önemli olacağını bilirdi.

"Kentte 47 yatırım devam ediyor"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte 47 tane devam eden yatırım olduğuna değinerek, "Bir kısmı proje aşamasında olmak üzere. Kısa süre içinde bin 400 yataklı şehir hastanemizde hizmete girmiş olacak. Halkımız hizmetin en iyisin hak ediyor. 20 yıldır halkımızı mutlu etmek adına çok güzel şeyler yapılıyor. Gençlerin tabiriyle çok level atladık" dedi.

"500 günde açılacak"

İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, 150 yataklı hastanenin yatak kapasitesinin 220'ye de çıkarılabileceğini belirterek, "15 bini kapalı olmak üzere hastane 40 bin metrekare alan üzerine kuruluyor. 40 yoğun bakım hastasına hizmet verebilecek. 500 gün içinde hizmete açılacak. Konyaaltı'nda hastalara şifa veren, sağlıklarına kavuşturan bir hastane olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Antalya-Kemer yolu Sarısu Mahallesi'nde hizmet edecek olan hastanenin ilk beton Bakan Çavuşoğlu ve protokol tarafından yapıldı.